«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге - Советский спорт
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27 июня 2019 21:49Баскетбол

«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

В четверг, 27 июня, «Зенит» из Санкт-Петербурга получил wild card главного баскетбольного турнира Европы, сообщает пресс-служба клуба.

Таким образом, «Зенит» стал 18-й командой нового сезона Евролиги.

Соперниками питерского клуба станут «Реал Мадрид», «Барселона», «Фенербахче», ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Олимпия Милан», «Валенсия», «Бавария», «Альба», «Црвена Звезда», «Химки», «Баскония», «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Жальгирис» и АСВЕЛ.

«Поздравляю Санкт-Петербург и всех наших болельщиков с Евролигой! Впереди очень интересный сезон и незабываемые битвы против лучших баскетбольных команд Европы. Теперь наша общая задача сделать так, чтобы оправдать доверие, оказанное Евролигой. Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков», - прокомментировал получение wild card генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

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