«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге

Таким образом, «Зенит» стал 18-й командой нового сезона Евролиги.

Соперниками питерского клуба станут «Реал Мадрид», «Барселона», «Фенербахче», ЦСКА, «Анадолу Эфес», «Олимпия Милан», «Валенсия», «Бавария», «Альба», «Црвена Звезда», «Химки», «Баскония», «Маккаби», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Жальгирис» и АСВЕЛ.

«Поздравляю Санкт-Петербург и всех наших болельщиков с Евролигой! Впереди очень интересный сезон и незабываемые битвы против лучших баскетбольных команд Европы. Теперь наша общая задача сделать так, чтобы оправдать доверие, оказанное Евролигой. Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков», - прокомментировал получение wild card генеральный директор «Зенита» Александр Церковный.

Мы в Евролиге!!!!!!!! 🎊🎉🎉



Сегодня нам дали wild-card, а это значит что нас ждет оооочень интересный сезон!🔥🔥🔥

//

We’re in @EuroLeague!!!!!



Today we received a wild card and it means we’re having a very interesting season!!!#Zenitbasket pic.twitter.com/FJFC1s0Dsn