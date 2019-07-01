Источник: Ирвинг и Дюрант перейдут в «Бруклин»

Форвард Кевин Дюрант продолжит карьеру в «Бруклине», сообщил в своем твиттере инсайдер Шэмс Чарания. Двукратный чемпион НБА подпишет четырехлетний контракт на 164 млн долларов. Отметим, что 30-летний баскетболист пропустит следующий сезон из-за травмы ахилла.
Также контракт с «Нетс» подпишет 27-летний защитник Кайри Ирвинг. Он заработает 141 млн долларов за следующие четыре года.
Напомним, что 51 % акций «Бруклина» принадлежат российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.
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