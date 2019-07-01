Источник: Ирвинг и Дюрант перейдут в «Бруклин» - Советский спорт
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01 июля 2019 00:26БаскетболКоноплев Александр

Источник: Ирвинг и Дюрант перейдут в «Бруклин»

Два свободных агента нашли себе клуб.

Форвард Кевин Дюрант продолжит карьеру в «Бруклине», сообщил в своем твиттере инсайдер Шэмс Чарания. Двукратный чемпион НБА подпишет четырехлетний контракт на 164 млн долларов. Отметим, что 30-летний баскетболист пропустит следующий сезон из-за травмы ахилла.

Также контракт с «Нетс» подпишет 27-летний защитник Кайри Ирвинг. Он заработает 141 млн долларов за следующие четыре года.

Напомним, что 51 % акций «Бруклина» принадлежат российскому бизнесмену Михаилу Прохорову.

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