Данкан будет помогать Поповичу

Легендарный Тим Данкан вошел в тренерский штаб «Сан-Антонио Сперс». Он будет помогать главному тренеру Греггу Поповичу.
Данкан – пятикратный чемпион НБА. Он выступал за «Сперс» на протяжении 19 лет. Тим – первый номер драфта 1997 года.
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