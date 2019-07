Данкан будет помогать Поповичу

Легендарный Тим Данкан вошел в тренерский штаб «Сан-Антонио Сперс». Он будет помогать главному тренеру Греггу Поповичу.

Данкан – пятикратный чемпион НБА. Он выступал за «Сперс» на протяжении 19 лет. Тим – первый номер драфта 1997 года.

Spurs announce Will Hardy and Tim Duncan as Assistant Coaches.



