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27 июля 2019 13:51БаскетболЛипкин Антон

Клайберн напомнил о себе сборной США

Форвард ЦСКА хочет сыграть на чемпионате мира в Китае.

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн написал в твиттере о том, что готов сыграть за сборную США на чемпионате мира в Китае.

«Сборная США, я к вашим услугам, если вам нужны очки в быстрых переходах. Эрик Макколлум готов взять на себя броски с ведения», – написал 29-летний американец в твиттере.

Напомним, в прошлом сезоне в составе ЦСКА Клайберн стал победителем Евролиги и был признан самым ценным игроком Финала четырех. 31-летний атакующий защитник Эрик Макколлум провел сезон в УНИКСе.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе сборная США сыграет в группе C с Чехией (1 сентября), Турцией (3 сентября) и Японией (5 сентября).

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