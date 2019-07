Клайберн напомнил о себе сборной США

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн написал в твиттере о том, что готов сыграть за сборную США на чемпионате мира в Китае.

«Сборная США, я к вашим услугам, если вам нужны очки в быстрых переходах. Эрик Макколлум готов взять на себя броски с ведения», – написал 29-летний американец в твиттере.

@usabasketball I’m available if y’all need some transition buckets.. @ErrickM3 got the pull up game on lock!! What’s up?!?!