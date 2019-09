Разыгрывающий сборной Испании Рубио признан MVP чемпионата мира

Рубио в рамках чемпионата мира набирал в среднем 16,4 очка за матч, а также делал 4,6 подбора и 6 передач.

Напомним, что баскетболисты сборной Испании одержали победу над командой Аргентины в финальном матче чемпионата мира. Встреча прошла на «Кадиллак Арене» в Пекине (Китай) и завершилась победой испанцев со счетом 95:75 (23:14, 20:17, 23:16, 29:28).

Playing the best 🏀 of his career @rickyrubio9 has earned the @Tissot MVP award! #FIBAWC #WorldGotGamehttps://t.co/1tpKoz0Xcd