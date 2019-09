Экс-игрока «Летувоса Ритаса» убили в США

Бывший баскетболист Андре Эмметт убит в Далласе, сообщил в своем твиттере известный журналист Шамс Чарания.

Эмметт был задрафтован в 2004 году под 36-м номером. Однако в НБА он провел всего 14 игр за «Мемфис» и «Нью-Джерси».

Большую часть карьеры баскетболист провел в Азии. В 2006 году он выступал за «Летувос Ритас».

