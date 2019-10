Хряпа номинирован в сборную десятилетия Евролиги

Бывший капитан ЦСКА Виктор Хряпа номинирован в сборную лучших игроков Евролиги за последние десять лет (2010-2020 годы), сообщает официальный сайт лиги.

The first nominee for the All-Decade EuroLeague team is Victor Khryapa



More Final Fours than any other player (12) and winning two EuroLeague titles in his career 👏#EuroLeague20