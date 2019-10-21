Хряпа номинирован в сборную десятилетия Евролиги Форвард выступал за ЦСКА с 2008 по 2018 годы.

Бывший капитан ЦСКА Виктор Хряпа номинирован в сборную лучших игроков Евролиги за последние десять лет (2010-2020 годы), сообщает официальный сайт лиги.

The first nominee for the All-Decade EuroLeague team is Victor Khryapa



More Final Fours than any other player (12) and winning two EuroLeague titles in his career 👏#EuroLeague20 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 21, 2019

Хряпа выступал за ЦСКА с 2008 по 2018 годы. Вместе с командой он выигрывал турнир в 2008 и 2016 годах.

По итогам сезона-2009/2010 Хряпа был признан лучшим обороняющимся игроком и вошел в первую символическую сборную. Он остается рекордсменом Евролиги по числу проведенных матчей в финалах четырех (23) и подборам (107), а также занимает второе место по перехватам (22).

Отметим, что Хряпа стал первым номинантом, объявленным Евролигой. До Нового года лига должна назвать остальных кандидатов в сборную десятилетия, после чего начнется голосование.