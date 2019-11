Джеймс признан лучшим игроком восьмого тура Евролиги

Напомним, что в пятницу Джеймс набрал 31 очко и помог ЦСКА одержать победу в домашнем матче против «Фенербахче» со счетом 88:70.

Добавим, что ЦСКА, одержав шесть побед в восьми матчах чемпионата, занимает вторую строчку в турнирной таблице Евролиги.

.@TheNatural_05 went off last night in @cskabasket victory ✅



A 31 point performance to go with a record high PIR 🔥#GameON pic.twitter.com/6irKTPAIs7