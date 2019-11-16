Джеймс признан лучшим игроком восьмого тура Евролиги Американский защитник ЦСКА Майк Джеймс признан лучшим игроком 8-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Напомним, что в пятницу Джеймс набрал 31 очко и помог ЦСКА одержать победу в домашнем матче против «Фенербахче» со счетом 88:70.

Добавим, что ЦСКА, одержав шесть побед в восьми матчах чемпионата, занимает вторую строчку в турнирной таблице Евролиги.