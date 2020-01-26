Брайант – Джеймсу: Продолжай двигать игру вперед

Бывший баскетболист «Лейкерс» Кобе Брайант поздравил Леброна Джеймса с историческим достижением.
«Продолжай двигать игру вперед. Мое уважение, брат», – написал Брайант в Twitter.
Напомним, сегодня в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии» по ходу третей четверти Леброн набрал 33644-е очко в карьере и опередил по этому показателю Брайанта.
Больше очков набрали только Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).
Напомним, Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды с «Майами» и один раз с «Кливлендом») и двукратным победителем Олимпийских игр в составе сборной США.
«Медведев неспроста входит в элиту». Россиянин обыграл Тиафу Второй день Australian Open принес победы пяти россиянам. 21.01.2020 16:00 Теннис Мысин Николай Видеообзоры матчей 24-го тура АПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов и других ярких моментов матчей 24-го тура чемпионата Англии. 24.01.2020 00:00 Футбол Игроки НХЛ массово отказываются от Матча всех звезд В ближайшие дни в Сент-Луисе пройдет звездный уик-энд. Это событие уже ознаменовалось отказом участвовать в мероприятии ряда известных игроков. Они заранее оповестили организаторов и общественность о своем решении. 23.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Богдан Якимов: Я попал к нужным людям Нападающий «Северстали» – о лучших центрфорвардах, шансах на плей-офф и любви к водной стихии. 25.01.2020 15:00 Хоккей Березниченко Алена Лучшие пока идут вперед. Итоги третьего дня Australian Open В среду на Открытом чемпионате Австралии свои поединки провели две первые ракетки России – Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. 22.01.2020 20:00 Теннис Мысин Николай Фуркад не даст Бе понянчиться с сыном. В Рупольдинге француз снова опередил всех 5-й этап Кубка мира начался с победы в спринте Мартена Фуркада, который упрочил свое лидерство в общем зачете. Лучший из россиян Александр Логинов – 11-й. 16.01.2020 19:00 Биатлон Тигай Лев Без голов легионеров «Спартак» – в ФНЛ, а «Тамбов» – в Лиге чемпионов Если бы в таблице премьер-лиги не учитывались голы иностранцев, красно-белые шли бы на последнем месте, а компанию Питеру и Краснодару в зоне Лиги чемпионов составил бы Тамбов. Рассказываем по порядку, перебрасывая мостик на следующий сезон. 22.01.2020 21:30 Футбол Зибрак Артем А мальчик-то в мужика вырос. Алиев – чемпион Европы Первая золотая медаль ЧЕ 2020 в Граце – у России! Ее обладателем стал 20-летний Дмитрий Алиев. Серебро завоевал другой наш фигурист Артур Даниелян. 24.01.2020 09:00 Фигурное катание Тигай Лев Пора тушить Старый Свет. В Австрии стартует чемпионат Европы В среду в Граце начинается первенство континента. Российские фигуристы, как обычно, должны брать медали ЧЕ во всех четырех видах катания. В том числе – парочку золотых. 21.01.2020 20:30 Фигурное катание Тигай Лев Свечников отдавал пасы и победил. Малкин промолчал и проиграл Обзор игрового дня в НХЛ. 22.01.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл