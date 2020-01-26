Брайант – Джеймсу: Продолжай двигать игру вперед - Советский спорт
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26 января 2020 11:54БаскетболНечаев Юрий

Брайант – Джеймсу: Продолжай двигать игру вперед

Сегодня Леброн опередил Кобе в списке самых результативных игроков НБА.

Бывший баскетболист «Лейкерс» Кобе Брайант поздравил Леброна Джеймса с историческим достижением.

«Продолжай двигать игру вперед. Мое уважение, брат», – написал Брайант в Twitter.

Напомним, сегодня в матче регулярного чемпионата НБА против «Филадельфии» по ходу третей четверти Леброн набрал 33644-е очко в карьере и опередил по этому показателю Брайанта.

Больше очков набрали только Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928).

Напомним, Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды с «Майами» и один раз с «Кливлендом») и двукратным победителем Олимпийских игр в составе сборной США.

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