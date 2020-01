Брайант – Джеймсу: Продолжай двигать игру вперед

Бывший баскетболист «Лейкерс» Кобе Брайант поздравил Леброна Джеймса с историческим достижением.

«Продолжай двигать игру вперед. Мое уважение, брат», – написал Брайант в Twitter.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644