Уэйн Гретцки: Молимся за Кобе и его семью - Советский спорт
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27 января 2020 07:10БаскетболНечаев Юрий

Уэйн Гретцки: Молимся за Кобе и его семью

26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки отреагировал на смерть прославленного баскетболиста Кобе Брайанта.

«У нас с Джанет нет слов, чтобы описать шок и печаль в связи с трагической кончиной Кобе Брайанта. Молимся за него и его семью», - написал Гретцки в Twitter.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Сообщается, что среди погибших и 13-летняя дочь Кобе.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

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