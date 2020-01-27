Уэйн Гретцки: Молимся за Кобе и его семью 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки отреагировал на смерть прославленного баскетболиста Кобе Брайанта.

«У нас с Джанет нет слов, чтобы описать шок и печаль в связи с трагической кончиной Кобе Брайанта. Молимся за него и его семью», - написал Гретцки в Twitter.

Janet and I have no words to describe our shock and sadness on the tragic passing of Kobe Bryant today. Praying for him and his family. 🙏 — Wayne Gretzky (@WayneGretzky) January 26, 2020

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Сообщается, что среди погибших и 13-летняя дочь Кобе.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.