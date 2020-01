Уэйн Гретцки: Молимся за Кобе и его семью

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки отреагировал на смерть прославленного баскетболиста Кобе Брайанта.

«У нас с Джанет нет слов, чтобы описать шок и печаль в связи с трагической кончиной Кобе Брайанта. Молимся за него и его семью», - написал Гретцки в Twitter.

Janet and I have no words to describe our shock and sadness on the tragic passing of Kobe Bryant today. Praying for him and his family. 🙏