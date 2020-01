«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта

Английский «Манчестер Юнайтед» присоединился к соболезнованиям в связи с гибелью Кобе Брайанта.

«Мы глубоко опечалены, узнав о трагической смерти легенды баскетбола Кобе Брайанта. Наши соболезнования его близким в это чрезвычайно трудное время», - говорится в сообщении «МЮ».

We’re deeply saddened to learn of the tragic passing of basketball legend Kobe Bryant.



Our thoughts and condolences are with his loved ones at this extremely difficult time ♥️ pic.twitter.com/1IDAGRqafS