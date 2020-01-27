«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью Брайанта 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Английский «Манчестер Юнайтед» присоединился к соболезнованиям в связи с гибелью Кобе Брайанта.

«Мы глубоко опечалены, узнав о трагической смерти легенды баскетбола Кобе Брайанта. Наши соболезнования его близким в это чрезвычайно трудное время», - говорится в сообщении «МЮ».

We’re deeply saddened to learn of the tragic passing of basketball legend Kobe Bryant.



Our thoughts and condolences are with his loved ones at this extremely difficult time ♥️ pic.twitter.com/1IDAGRqafS — Manchester United (@ManUtd) January 26, 2020

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.