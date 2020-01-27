Новак Джокович: Брайант был для меня наставником и другом 26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Сербский теннисист Новак Джокович присоединился к соболезнованиям в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Мое сердце по-настоящему скорбит из-за сегодняшних новостей. Кобе был для меня прекрасным наставником и другом. Ты и твоя дочь будете вечно жить в наших сердцах. Недостаточно слов, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования семье Брайанта и каждой семье, пострадавшей от этой трагедии. Покойся с миром, мой друг», - написал Джокович в Twitter.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.