Новак Джокович: Брайант был для меня наставником и другом

Сербский теннисист Новак Джокович присоединился к соболезнованиям в связи со смертью Кобе Брайанта.
«Мое сердце по-настоящему скорбит из-за сегодняшних новостей. Кобе был для меня прекрасным наставником и другом. Ты и твоя дочь будете вечно жить в наших сердцах. Недостаточно слов, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования семье Брайанта и каждой семье, пострадавшей от этой трагедии. Покойся с миром, мой друг», - написал Джокович в Twitter.
Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.
Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.
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