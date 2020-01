Новак Джокович: Брайант был для меня наставником и другом

Сербский теннисист Новак Джокович присоединился к соболезнованиям в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Мое сердце по-настоящему скорбит из-за сегодняшних новостей. Кобе был для меня прекрасным наставником и другом. Ты и твоя дочь будете вечно жить в наших сердцах. Недостаточно слов, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования семье Брайанта и каждой семье, пострадавшей от этой трагедии. Покойся с миром, мой друг», - написал Джокович в Twitter.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT