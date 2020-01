Дрогба - о Брайанте: Ты - настоящий чемпион и великая личность

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба скорбит в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Очень больно, все мысли и соболезнования семье Кобе. Спасибо за все советы, что ты мне давал, и истории, что ты мне рассказывал. Ты - настоящий чемпион и великая личность. Пусть вы вместе с твоей прекрасной дочерью будете покоиться в раю», - написал в своем Twitter Дрогба.

It hurts so bad 💔my thoughts and condolences to your family @kobebryant

Thank you for all the advices and stories we shared, Man you are a true Champion and a great Man

May you and your lovely daughter rest in Heaven 🙏🏾#blackmamba #kobe pic.twitter.com/wtvKl5iQDu