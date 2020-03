ФИБА приостановила турниры из-за коронавируса

Руководство Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщило, что приняло решение приостановить все турниры из-за коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Considering the current situation with the Coronavirus outbreak, @FIBA has announced that all FIBA competitions are suspended as of tomorrow, Friday,13 March 2020.https://t.co/43PRExxpBM