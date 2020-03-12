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12 марта 2020 14:09БаскетболНечаев Юрий

ФИБА приостановила турниры из-за коронавируса

О сроках возобновления соревнований не сообщается.

Руководство Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщило, что приняло решение приостановить все турниры из-за коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Таким образом, отменены матчи в Лиге чемпионов и Кубке Европы ФИБА.

Ранее сегодня было объявлено о приостановке турниров под эгидой Евролиги, а НБА поставила на паузу регулярный чемпионат после того, как у одного из игроков «Юты» был подтвержден коронавирус.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 118 тыс. человек, около 4,3 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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