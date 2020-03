НБА может провести благотворительный матч при пустых трибунах

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал, в каком виде может возобновиться сезон.

«Во-первых, мы можем дождаться, когда ситуация позволит принимать на аренах по 19 тысяч человек. Во-вторых, матчи могут проходить без зрителей. Специалисты разрешат проводить игры, если мы проверим всех игроков и тренеров. Третьим вариантом, который мы сейчас рассматриваем, является проведение одного матча. Болельщики застряли в своих дома, их нужно развлечь. Это игра может носить благотворительный характер. Баскетболисты будут проверены на вирус и проведут встречу в закрытом режиме», — сказал Сильвер.

I asked Adam Silver how he'd determine if the NBA season could resume, and if so, what it would look ~* - he told me the league is considering three different options for going forward, including a possible one-off event for charity. Said Silver: «all suggestions welcome.» pic.twitter.com/rX7D5oJvup