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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
19 марта 2020 08:38БаскетболНечаев Юрий

НБА может провести благотворительный матч при пустых трибунах

12 марта ассоциация приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса.

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал, в каком виде может возобновиться сезон.

«Во-первых, мы можем дождаться, когда ситуация позволит принимать на аренах по 19 тысяч человек. Во-вторых, матчи могут проходить без зрителей. Специалисты разрешат проводить игры, если мы проверим всех игроков и тренеров. Третьим вариантом, который мы сейчас рассматриваем, является проведение одного матча. Болельщики застряли в своих дома, их нужно развлечь. Это игра может носить благотворительный характер. Баскетболисты будут проверены на вирус и проведут встречу в закрытом режиме», — сказал Сильвер.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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