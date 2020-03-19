НБА может провести благотворительный матч при пустых трибунах 12 марта ассоциация приостановила регулярный чемпионат из-за коронавируса.

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал, в каком виде может возобновиться сезон.

«Во-первых, мы можем дождаться, когда ситуация позволит принимать на аренах по 19 тысяч человек. Во-вторых, матчи могут проходить без зрителей. Специалисты разрешат проводить игры, если мы проверим всех игроков и тренеров. Третьим вариантом, который мы сейчас рассматриваем, является проведение одного матча. Болельщики застряли в своих дома, их нужно развлечь. Это игра может носить благотворительный характер. Баскетболисты будут проверены на вирус и проведут встречу в закрытом режиме», — сказал Сильвер.

I asked Adam Silver how he'd determine if the NBA season could resume, and if so, what it would look ~* - he told me the league is considering three different options for going forward, including a possible one-off event for charity. Said Silver: «all suggestions welcome.» pic.twitter.com/rX7D5oJvup — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) March 19, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 200 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.