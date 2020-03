Игрок «Бостона» Смарт заболел коронавирусом

Защитник «Бостона» Маркус Смарт сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом баскетболист сообщил в Twitter.

«Меня проверяли пять дней назад, а результат пришел сегодня и оказался положительным. Я был на карантине все это время. У меня не было симптомов, чувствую себя прекрасно, но хочу сказать, что молодое поколение страны должно дистанцироваться. Это не шутка, нельзя оставаться эгоистичными, только вместе мы сможем победить, однако для этого необходимо ненадолго отойти друг от друга», - сказал Смарт.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV