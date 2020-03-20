Игрок «Бостона» Смарт заболел коронавирусом НБА приостановила регулярный чемпионат из-за пандемии.

Защитник «Бостона» Маркус Смарт сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом баскетболист сообщил в Twitter.

«Меня проверяли пять дней назад, а результат пришел сегодня и оказался положительным. Я был на карантине все это время. У меня не было симптомов, чувствую себя прекрасно, но хочу сказать, что молодое поколение страны должно дистанцироваться. Это не шутка, нельзя оставаться эгоистичными, только вместе мы сможем победить, однако для этого необходимо ненадолго отойти друг от друга», - сказал Смарт.

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV — marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В США количество заболевших увеличилось до 9415 человек, умерли, по меньшей, мере 150 человек.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.