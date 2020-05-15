«Лос-Анджелес Лейкерс» собираются возобновить тренировки 16 мая Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта.

Журналист The Athletic Шэмс Чарания сообщил, что в субботу 16 мая «Лос-Анджелес Лейкерс» вновь откроет свой тренировочный центр, получив разрешение от мэрии Лос-Анджелеса.

The Lakers will reopen their practice facility on Saturday, reports our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/tRBcQTsqhE — Stadium (@Stadium) May 15, 2020

Стоит отметить, что большинство команд НБА уже возобновили тренировки. Ассоциация разрешила баскетболистам возобновить занятия с 8 мая в тех штатах там, где местные власти ослабили карантин.

Регулярный чемпионат НБА был приостановлен 11 марта. «Лейкерс» лидируют в Западной конференции, одержав 49 побед в 63 матчах.