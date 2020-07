Еще у девяти игроков НБА обнаружили коронавирус

Национальная баскетбольная ассоциация уточнила результаты тестирования на коронаирус.

По итогам исследования проб, взятых с 24 по 29 июня, инфекция была обнаружена еще у девяти человек.

Всего с 23 июня анализы были взяты у 351 баскетболиста, и в сумме было выявлено 25 случаев заражения СOVID-19.

Параллельно с 23 по 29 июня пробы были взяты у 884 сотрудников команд, и у десяти из них нашли коронавирус.

Все зараженные направлены на самоизоляцию.

