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02 июля 21:40
автор: Виктор Шарафудинов

Еще у девяти игроков НБА обнаружили коронавирус

Рестарт сезона намечен на 30 июля.

Национальная баскетбольная ассоциация уточнила результаты тестирования на коронаирус.

По итогам исследования проб, взятых с 24 по 29 июня, инфекция была обнаружена еще у девяти человек.

Всего с 23 июня анализы были взяты у 351 баскетболиста, и в сумме было выявлено 25 случаев заражения СOVID-19.

Параллельно с 23 по 29 июня пробы были взяты у 884 сотрудников команд, и у десяти из них нашли коронавирус.

Все зараженные направлены на самоизоляцию.

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Еще у девяти игроков НБА обнаружили коронавирус
Рестарт сезона намечен на 30 июля.
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