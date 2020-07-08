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08 июля 08:42
автор: Виктор Шарафудинов

Баскетболисты НБА будут играть с лозунгами на форме вместо фамилий

Среди популярных вариантов «Свобода», «Равенство» и «Власть народу».

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков разрешили разрешили баскетболистам играть в форме с лозунгами с призывами к расовой и социальной справедливости вместо своих фамилий.

Список одобренных НБА надписей представил телеканал TNT. Среди них «Жизни черных важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и т.д.

Уже известны предпочтения некоторых игроков.

Руди Гобер («Юта»), Мейерс Леонард («Майами») и Юсуф Нуркич («Портленд») выбрали «Равенство».

Кент Бэйзмор («Сакраменто») и Си Джей Макколлум («Портленд») будут требовать на своих майках «Реформу образования».

Матисс Тибулл («Филадельфия») и Мо Вагнер («Вашингтон») будут призывать «Голосуй», а Ивица Зубац («Лос-Анджелес Клипперс») – «Хватит».

Рестарт сезона в НБА намечен на 30 июля.

источник: «Советский спорт»
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