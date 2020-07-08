Баскетболисты НБА будут играть с лозунгами на форме вместо фамилий

Национальная баскетбольная ассоциация и профсоюз игроков разрешили разрешили баскетболистам играть в форме с лозунгами с призывами к расовой и социальной справедливости вместо своих фамилий.

Список одобренных НБА надписей представил телеканал TNT. Среди них «Жизни черных важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и т.д.

Уже известны предпочтения некоторых игроков.

Руди Гобер («Юта»), Мейерс Леонард («Майами») и Юсуф Нуркич («Портленд») выбрали «Равенство».

Кент Бэйзмор («Сакраменто») и Си Джей Макколлум («Портленд») будут требовать на своих майках «Реформу образования».