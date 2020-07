Баскетболисты НБА будут играть с лозунгами на форме вместо фамилий

Матисс Тибулл («Филадельфия») и Мо Вагнер («Вашингтон») будут призывать «Голосуй», а Ивица Зубац («Лос-Анджелес Клипперс») – «Хватит».

Рестарт сезона в НБА намечен на 30 июля.

NBA insider @ChrisBHaynes shares some of the social justice messages players will have on their jerseys throughout the NBA restart. pic.twitter.com/DHhm9rGa6e