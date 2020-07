БК «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о подписании соглашения с нападающим Алексом Пойтрессом.

26-летний американский баскетболист с декабря 2019 года выступал за «Галатасарай». В матчах турецкой Суперлиги игрок в среднем набирал по 12,9 очка и делал по 5,4 подбора за игру.

⚡️ 1-year deal with @AlexTheGreat22 . Here We Go! pic.twitter.com/5ThRhuJpPc