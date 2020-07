Мексиканский центровой Айон покинул «Зенит»

Баскетбольный клуб «Зенит» объявил об уходе центрового Густаво Айона.

С 35-летним мексиканцем не стали продлевать контракт, который был рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Айон был лучшим в составе команды по набранным очкам в матчах Евролиги (12,5 в среднем за игру), подборам (5,3) и вошел в топ-5 по передачам (2,2).

В Единой лиге ВТБ Густаво в среднем набирал 11,4 очка, делал 6,1 подбора и 3 передачи.

🙏 @AyonGustavo leaves BC Zenit. The term of the agreement has come to an end. Thank You, El Titan! We wish You Good luck! 💌 pic.twitter.com/3UFDEiaAFg