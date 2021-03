ЦСКА стал первой командой, которая одержала 400 побед в Евролиге

Московский ЦСКА стал первым командой, которой удалось одержать 400 побед в Евролиге.

Как сообщает официальный твиттер турнира, юбилейной для армейцев стала вчерашняя выездная победа над петербургским «Зенитом» (86:74).

Confirming a playoff place last night, @cskabasket also became the first team to reach 400 wins 👏 pic.twitter.com/1zdOxEejZ4