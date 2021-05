Евролига признала форварда ЦСКА Клайберна лучшим игроком минувшей недели

Евролига объявили форварда ЦСКА Уилла Клайберна лучшим игроком турнира по итогам минувшей недели.

Американец внес существенный вклад в победу армейцев в третьем матче против «Фенербахче», что помогло московскому клуб оформить выход в «Финал четырех».

28 апреля ЦСКА обыграл «Фенербахче» в Стамбуле со счетом 85:68. Клайберн набрал 34 очка и сделал семь подборов при рейтинге эффективности 38. Это лучший результат для игрока команды, одержавшей победу в плей-офф Евролиги за последние 15 лет.

Стоит отметить, что Уилл был признан лучшим игроком недели во второй раз подряд.

ЦСКА выиграл серию против «Фенербахче» 3-0 и стал первой командой, вышедшей в «Финал четырех».

