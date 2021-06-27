Мозгов вошел в состав сборной России на квалификацию Олимпиады

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем назвал заявку национальной команды на олимпийский квалификационный турнир.
Как сообщает официальный сайт РФБ в состав вошли 12 игроков:
Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2), Иван Ухов (ЦСКА), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин («Енисей»), Артем Комолов («Нижний Новгород»).
Форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»)
Центровые: Владимир Ивлев («ПАРМА»), Тимофей Мозгов («Химки»)