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27 июня 17:01
автор: Александр Поволоцкий

Мозгов вошел в состав сборной России на квалификацию Олимпиады

Турнир стартует 29 июня.

Тренерский штаб мужской сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем назвал заявку национальной команды на олимпийский квалификационный турнир.

Как сообщает официальный сайт РФБ в состав вошли 12 игроков:

Защитники: Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2), Иван Ухов (ЦСКА), Иван Стребков («Нижний Новгород»), Михаил Кулагин («Енисей»), Артем Комолов («Нижний Новгород»).

Форварды: Семен Антонов (ЦСКА), Андрей Воронцевич («Нижний Новгород»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»)

Центровые: Владимир Ивлев («ПАРМА»), Тимофей Мозгов («Химки»)

Напомним, что сборная России сыграет в хорватском Сплите. Соперниками подопечных Базаревича являются команды Мексики (30 июня) и Германии (1 июля).

источник: РФБ
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