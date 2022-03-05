Охота на ведьм или забота о людях? IBU заставил уехать всех российских сотрудников

Вчера я рассказал о начале истории с выдворением россиян со всех мероприятий под эгидой Международного союзы биатлонистов. Фотографа организации Евгения Тумашова, который уже несколько лет сотрудничает с IBU, отстранили от работы по национальному принципу.

- В Контиолахти шеф фотослужбы IBU Кристиан Манцони сообщил мне, что в сложившейся ситуации руководство федерации не хочет, чтобы я был их фотографом. Потому что я русский. Именно в такой формулировке, - рассказал Евгений.

Поделился он и наблюдениями о том, как сильно в последнее время в худшую сторону изменилось отношение к русским в биатлонной семье, если такое выражение вообще еще уместно.

Однако Тумашов оказался не единственным россиянином, которого выставили с Кубка мира. От работы отстранили всех, кто имеет российское гражданство (тех, у кого есть вид на жительство в других странах, не тронули). Домой вынуждены были отправиться технический делегат Сергей Просвирнин и хронометрист Василий Жижин. По условиям пока еще действующих контрактов они не могут комментировать происходящее. Я выяснил, что обоим рекомендовали уехать домой и оставаться там до окончания украинских событий. Мотивировка - решение Исполкома IBU, опубликованное 2 марта.

- Следуя новым рекомендациям МОК, - говорится в пресс-релизе по итогам заседания, - исполком IBU принял решение не допускать российских или белорусских спортсменов или официальных лиц к участию в своих международных мероприятиях до дальнейшего уведомления, в том числе в неспортивных мероприятиях, организуемых IBU для своих членов. Исполком дополнительно обсудит возможное отстранение двух национальных федераций от их членства в IBU, самое позднее на очередном заседании Исполкома 17 марта. Союз биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства еще в 2017 году, а это означает, что до 2026 года в России не проводятся и не планируются мероприятия, а представители СБР не занимают каких-либо официальных должностей в IBU.

При этом все вышеназванные специалисты не являются официальными представителями СБР. Видимо в международной федерации слишком широко трактуют выражение «российские официальные лица», которое обычно используется в отношении персонала сборных - тренеров, администраторов, сервисеров и т.д. Кстати, озвученным мотивом руководства IBU в случае с Тумашовым была забота о его безопасности.

- Мне сказали, что мое присутствие на огневом рубеже в качестве фотографа вызывает некоторые опасения, - говорил Евгений. - Не знаю, почему. Может быть имелось в виду, что кто-то захочет в меня выстрелить.

Сложно представить, что такое возможно, но это хоть какое-то объяснение. И попытка сделать хорошую мину при плохой игре: IBU якобы проявляет заботу о безопасности своих сотрудников. Однако в случае с Жижиным и Просвирниным такая мотивировка вряд ли подходит, да ее никто и не озвучивал. Их просто попросили уехать. На какое время, неизвестно.

Хотелось бы ошибиться, но очень похоже на то, что IBU просто ведет охоту на ведьм, под надуманными поводами лишая работы всех россиян.