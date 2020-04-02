Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? - Советский спорт
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02 апреля 2020 16:48БиатлонТигай Лев

Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое?

После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего?

Этой темы я уже касался в предыдущей статье, но только вскользь – видимо, инстинктивно боялся заразиться. Но потом довольно долго размышлял: почему биатлон? Там что, медом намазано? Ну, то есть, не медом, а совсем наоборот, но все равно. За что сей скандальный крест симпатичному вроде бы виду спорта? Что он - хуже всех? Этакий «хулиган Квакин» спортивного семейства? Просто загадка какая-то.

Конечно, чехарда с руководителями СБР не способствует здоровой обстановке. Тем более, если рядом - наглядный пример лыжной федерации, где Елена Вяльбе – человек, кстати, тоже весьма непростой – контролирует ситуацию железной хваткой. Хотя ей и попроще, давление не то. Все-таки по известности, вниманию публики и присутствию на ТВ-экранах биатлон стоит ощутимо выше «гладких» лыж. Я уже не говорю про виды вроде плавания, коньков или гимнастики. Не исключено, что внутри там тоже бурлят шекспировские страсти, но до массовой аудитории их эхо долетает редко, в основном - по случаю допинга.

И все же один неигровой вид спорта, вполне сопоставимый с биатлоном по «весу», в сегодняшней России есть - это фигурное катание. Вот с ним и сравним.

В «ФИГУРКЕ» ИНТРИГ БОЛЬШЕ, НО ГРЯЗИ МЕНЬШЕ

Это будет вдвойне интересно и вот почему: при всем внешнем лоске «фигурки», интриг, враждующих кланов и кланчиков, а также прочей подковерной прелести там не меньше, а больше, чем в биатлоне. Причем сюда входят не только профессиональные конфликты, но и перекрестные любовные связи. По большому счету фигуристы - это те же «сукины дети», что и актеры. «Единой семьей» их точно не назовешь.

Однако ж биатлонных фонтанов грязи от земли до неба в их лагере не видно. Спрашивается, почему?

Ну, во-первых, они намного больше выигрывают. Согласитесь, победы априори настраивают на радостно-благодушный лад. И хотя далеко не все в «фигурке» считают сильным руководителем главу национальной федерации Александра Горшкова (можно, например, вспомнить, как в прошлом году ФФККР крайне неуверенно, если не сказать трусливо, повела себя при определении состава сборной, устроив дополнительный отбор перед ЧМ для Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой), но при таких высоченных результатах его к отставке никак не призовешь. Даже у «ниспровергателя всех и вся» Александра Тихонова язык бы не повернулся.

Второй момент: фигуристы самостоятельнее материально, их доход меньше зависит от федерации и национальной команды. Здесь сборная - пусть попасть в нее гораздо трудней, чем в биатлоне, – это только чемпионаты мира и Европы, два коротких турнирах. Помимо них еще остается почти целый сезон - с серией Гран-при, коммерческими соревнованиями в Японии и большим выбором ледовых шоу, как у нас в стране, так и за рубежом. Возможностей заработать - более, чем достаточно.

ОДНИ ИНОГДА СПОРЯТ, ДРУГИЕ - ВСЕ ВРЕМЯ РУГАЮТСЯ

И, наконец, третье различие – это… воспитание. Да-да, как бы странно это ни звучало применительно к профессиональному спорту. Невозможно даже вообразить, чтобы Алексей Ягудин, Александр Гришин или, прости господи, Татьяна Тарасова в прямом телеэфире обозвали бы спортсмена свиньей. Или от нечего делать устроили бы в карантине интернет-перепалку на языке коммунальных кухонь, как это сделали Анфиса Резцова с Дмитрием Губерниевым.

Хотя под новый год в «фигурке» вообще-то было нечто подобное. Тогда Этери Тутберидзе в сердцах вдруг «наехала» на Тарасову с Евгением Плющенко и последний даже ответил ей разок-другой. Вот только лексикон там был принципиально иного уровня, и все быстро заглохло - словно окружающие пристыдили спорщиков. Ничего похожего на хамское упоение руганью, которым пышет сегодня российский биатлон.

В фигурном катании скандалят в основном болельщики - медведевские против загитовских и все в таком духе. А спортсмены с тренерами если и предаются интригам, то не по-базарному, а с достоинством – и в оставшееся от основной работы время. Просто потому, что работу свою они умеют делать хорошо. В биатлоне же зачастую основная профессия – это не спорт, а именно ругань.

Вот и вся разница.

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