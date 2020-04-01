Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв

«Вывод напрашивается простой: в российских лыжах нормальный руководитель есть, а в биатлоне его не видно».

Это было написано весной 2018-го. После олимпийского сезона и непосредственно перед тем, как Владимир Драчев сменил Александра Кравцова на посту президента СБР.

Согласен, что цитировать самого себя – не самое достойное из занятий. Но с другой стороны: а куда деваться-то? И какой смысл заново формулировать одно и то же, если старый диагноз за два года ничуть не утратил актуальности и вполне подходит к событиям сегодняшнего дня?

Вообще за последние лет десять мне пришлось выдумать столько эпитетов для нашего многострадального биатлона, что просто слова кончаются. И «33 несчастья» было, и «Дом-2019», и «ноль без палки, без лыжи и без винтовки», и много чего еще. И ничегошеньки ведь не меняется! Каждый заголовок – как новенький, хоть сейчас бери, меняй 19-й год на 20-й и ставь в газету! Боюсь, скоро придется использовать их по второму кругу – а там, глядишь, и до третьего дело дойдет.

НЕ НАЧАЛЬНИК

Вне зависимости от того, уйдет Драчев со своего поста сейчас, или это случится когда-нибудь позже, уже понятно, каким мы его запомним – болтающим в телевизионной студии с Дмитрием Губерниевым. Получалось у них, не спорю, эффектно – весело, с улыбками-шутками-прибаутками. Проблема в том, что если для Губерниева умение чесать языком перед камерой – основная профессия, то о президенте спортивной федерации этого сказать нельзя. Его главные задачи – согласитесь, несколько иного толка.

За свою жизнь я и сам бывал начальником разного уровня, и других начальников тьму-тьмущую перевидал, так что глаз наметан и критерии изучены. Здесь человек должен, во-первых, отлично знать свою отрасль – будь то биатлон, журналистика или вышивание крестиком, и во-вторых, иметь задатки руководителя, некий соответствующий характер. Организация процесса, принятие решений, умение добиваться их выполнения, признавать свои ошибки, нести за это ответственность и все такое прочее.

Первое – сто процентов важней второго. В этом легко убедиться по расплодившимся ныне «эффективным менеджерам», эффективность которых почти всегда равна нулю либо вообще измеряется отрицательными величинами. Впрочем, к этой армии бездарей Драчева не отнесешь – глупо сомневаться, что четырехкратный чемпион мира досконально разбирается в биатлоне.

Однако без второго первое тоже не работает – уж поверьте на слово, знаю, о чем говорю. И лично у меня давно создалось четкое впечатление: Драчев – руководитель слабый. Заместитель, совещатель, но, увы, не президент. Хотя могу, конечно, и ошибаться.

Его депутатство и работа в областной администрации? Что ж, это лишний раз подтверждает «заоблачный» уровень наших чиновников, который нам с вами и так прекрасно известен, разве нет? Мне заседать в Госдуме пока, к счастью, не доводилось (упаси бог!), но подозреваю, что это настоящий курорт по сравнению с тем осиным гнездом, в которое превратился российский биатлон.

В ЭТОЙ «СЕМЬЕ» ВСЕ ГРЫЗУТ ДРУГ ДРУГА

«Биатлонная семья», пишут они, призывая Драчева к отставке. Ха-ха-ха! Курам на смех, ерунда ерундейшая! Нет там сто лет в обед никакой семьи, если вообще была. Я во всяком случае не застал, хотя далеко не мальчик.

СБР и сборная – это постоянная жесткая грызня всех со всеми за элементарные деньги. Чай не футбол (ненавидимый, кстати, всеми «зимниками»), где зарабатывают в клубах, а к Черчесову за страну приезжают играть. В биатлоне без сборной быстро останешься на бобах, каждый доллар придется считать. И потому любой тренер изо всех сил старается пропихнуть в команду своего, а всех остальных – наоборот, выпихнуть оттуда при любой возможности. Ногами, зубами, интригами, сплетнями, как угодно – не мытьем, так катаньем.

«Праведный гнев» Александра Тихонова тоже может вызвать разве что горькую улыбку. Плавали-знаем, эти совковые штучки «разделяй-властвуй» я еще по покойному Александру Гомельскому научился распознавать за версту. Сначала поддержать нового президента или тренера сборной, наговорить про его будущие успехи с тридцать три короба (именно так – заведомо больше, чем реально можно сделать), а потом, при первом случае переметнуться и изругать на чем свет стоит. Мол, он не оправдал, а я ж говорил. Один раз полить, другой, тридцатый, столько, сколько надо – пока не доедят бедолагу до конца. У Тихонова так было и с Кравцовым, и раньше с Михаилом Прохоровым, теперь вот с Драчевым. Все как всегда.

СКАНДАЛЫ ВМЕСТО РЕЗУЛЬТАТОВ

Нет, биатлон сам по себе их тоже интересует –просто во вторую очередь. После самих себя в этом биатлоне. Если же их там нет, то это сразу неправильный, плохой биатлон. Хоть с медалями, хоть без – неважно. Всегда можно на голубом глазу заявить, что вместо одного золота должно было быть три, а вместо трех – сто. Как в наше, мол, золотое-великое время.

Между тем, медалей как было мало, так мало и есть. При всем калейдоскопе тренеров-президентов «средняя температура по больнице» меняться не собирается. Мы по-прежнему подбираем урывками бесхозные призы, каждый из которых – за счастье. А главная биатлонная жизнь –там, под ковром, где скандалы на любой вкус. То шлифт-машина, то допинг, то состав, то еще бог весть что…

Слушайте, может хватит уже этой клоунады? Надоело же, ей-бог – всем, кроме Губерниева.

Весь последний сезон биатлон был форменным проклятием на планерках «Советского спорта». О, «фигурка», трусова-шмусова, здорово, – давай! О, лыжи, большуновы-непряевы – конечно да! Что? Опять биатлон? Господи, когда ж они закончат, уже задолбали! Что про них писать – ума не приложу.Эй, есть идея: а давайте просто дадим статистику гонок, и все. Без единой буквы.

Это я, конечно, шучу – как-никак, первое апреля на дворе. Только данная шутка с каждым новым годом непрекращающегося биатлонного бардака становится шуткой все в меньшей и меньшей степени. Пойдите найдите теперь дурака, готового взяться после Драчева за этот воз.Даже окажись его преемник самым гениальным руководителем в мире – какая разница?

Все равно ж съедят.