Состав сборной объявлен. Юрлова пропускает сезон из-за беременности

О ситуации в мужской сборной и результатах последних контрольных гонок «Советский спорт» подробно уже рассказывал в конце прошлой недели, и наш тогдашний прогноз по выбору состава полностью оправдался.

Если бы не беременность, место в составе сборной Юрловой было бы гарантировано – благодаря попаданию в топ-30 общего зачета предыдущего Кубка мира. По той же причине освобождены от отбора Лариса Куклина , Светлана Миронова и два члена мужской команды – Александр Логинов и Матвей Елисеев . Остальные десять мест в команде были заполнены следующим образом.

О своей беременности Юрлова узнала вчера, а объявила сегодня, в прямом эфире «Матч ТВ». По этой причине лучшая биатлонистка России последних лет пропустит стартующий сезон целиком, и пока неясно, вернется ли она на трассу после родов. В феврале будущего года Юрловой исполнится 36, она замужем за массажистом сборной Австрии Йозефом Перхтом , один ребенок у них уже есть – 4-летняя дочь Кира.

В прекрасной половине команды сюрпризов и новых имен заметно больше. Кроме Куклиной и Мироновой в последнем Кубке мира из этой семерки толком никто не участвовал: Воронина провела семь гонок, Кайшева и Павлова – по одной, а для 23-летней Казакевич и 21-летней Гореевой (ее включили в последний момент, вместо Юрловой) предстоящий этап КМ в Контиолахти вообще станет первым в карьере.

Как и в случае с мужчинами, тренеры при выборе состава опирались прежде всего на свежие результаты контрольных гонок. У женщин в Тюмени планировались три дистанции – 14, 15 и 17 ноября, но последняя, вчерашняя гонка, судя по всему, не состоялась. Во всяком случае никакой информации о ней нигде нет. А вот как распределились места в тюменских спринте и масс-старте.

Контрольные гонки сборной России. Женщины. Тюмень

Спринт 7,5 км

1. Ульяна Кайшева – 22.33 (0)

2. Лариса Куклина – отставание 0.04 (1)

3. Ирина Казакевич – 0.25 (1)

4. Анастасия Гореева – 0.31 (2)

5. Анастасия Егорова – 0.40 (0)

6. Екатерина Носкова – 0.49 (2)

7-8. Полина Шевнина – 0.54 (1)

7-8. Анастасия Халиуллина – 0.54 (1)

9. Евгения Павлова – 1.14 (3)

10. Татьяна Акимова – 1.18 (3)

11. Тамара Воронина – 1.38 (3)

12. Анастасия Поршнева – 1.43 (3)

13. Наталья Гербулова – 1.46 (3)

14. Елизавета Каплина – 1.48 (0)

Масс-старт 10,5 км

1. Евгения Павлова – 33.23 (1)

2. Тамара Воронина – 0.24 (1)

3. Лариса Куклина – 0.40 (2)

4. Ульяна Кайшева – 0.57 (2)

5. Анастасия Халиуллина – 1.08 (2)

6. Ирина Казакевич – 1.36 (3)

7. Наталья Гербулова – 1.51 (4)

8. Татьяна Акимова – 1.52 (4)

9. Екатерина Носкова – 1.56 (5)

10. Елизавета Каплина – 1.57 (4)

11. Полина Шевнина – 2.05 (3)

12. Анастасия Гореева – 2.05 (6)

13. Анастасия Егорова – 2.18 (4)

14. Анастасия Поршнева – 3.45 (6)

Огорчают, мягко говоря, скромные результаты Татьяны Акимовой. Той самой, что четыре года назад выбилась в лидеры сборной, но после Олимпиады-2018 ушла в затяжной декретный отпуск и лишь сейчас, в 30-летнем возрасте, пробует вернуться на первые роли – как видите, пока без особого успеха.

Но Акимова, по крайней мере, хоть бегает. А большая группа российских биатлонисток разной степени известности, по идее вполне способных претендовать на места в сборной, совсем выпали из процесса в силу самых разнообразных причин. Кристина Резцова, как и Юрлова, ждет ребенка. Ирина Старых перенесла непростую операцию и в этом году точно не вернется. Маргарита Васильева отбывает полуторагодовую дисквалификацию за пропуск тестов. По той же допинг-линии с сентября отстранена от соревнований Екатерина Глазырина. И на закуску – вездесущий коронавирус, только что обнаруженный в организме Виктории Сливко.

Ничего себе «букетик»! Понятно, что новому тренеру женской сборной Михаилу Шашилову сейчас не до мечтаний о медалях, ему приходится иметь дело с теми, кто есть. Кстати, заражение Сливко - первый подобный случай в команде Шашилова. До этого у нас болели только мужчины и, к счастью, тоже бессимптомно. Петр Пащенко даже успел не только выздороветь, но и «на флажке» отобраться в Контиолахти.

Вслед за первым уик-эндом Кубка мира-2020/21 Финляндия примет и второй. Следующий сдвоенный этап в Австрии вызывал опасения из-за жестких эпидемиологических правил, действующих в стране, но, по словам президента СБР Виктора Майгурова, пока организаторы все подтверждают. Зато этап в Пекине, на будущих трассах Олимпиады-2022, увы, не состоится. Он планировался на самый конец зимы, сразу после чемпионата мира, но на днях IBU объявил, что в Китае все отменяется.

КАЛЕНДАРЬ СЕЗОНА-2020/21

28-29 ноября. Кубок мира. Этап 1. Контиолахти (Финляндия)

3-6 декабря. Кубок мира. Этап 2. Контиолахти (Финляндия)

11-13 декабря. Кубок мира. Этап 3. Хохфильцен (Австрия)

17-20 декабря. Кубок мира. Этап 4. Хохфильцен (Австрия)

7-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)

13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)

21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)

27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)

10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

11-14 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)

18-21 марта. Кубок мира. Этап 9. Холменколлен (Норвегия)

Этап КМ в Пекине, который должен был пройти с 26 февраля по 1 марта, отменен. Сроки и места проведения двух последних этапов должны быть окончательно подтверждены до конца ноября.