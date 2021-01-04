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Поиски света в темном царстве. Женская сборная сидит без медалей уже второй год
04 января 17:00
автор: Лев Тигай
автор фото: СБР. На фото: Евгения Павлова

Поиски света в темном царстве. Женская сборная сидит без медалей уже второй год

Завершаем разбор результатов сборной России в первой трети Кубка мира-2020/21. Сегодня речь пойдет о женской половине команды.

По традиции мы сравниваем показатели нашей сборной с тем, что происходило с ней год назад на той же стадии сезона. С мужчинами эта операция на днях уже была проделана, теперь пришел черед прекрасного пола. Который в нынешнем российском биатлоне можно называть слабым без оглядки на новомодные стандарты политкорректности. Результат-то, как ни крути, – на табло: ни одной нашей представительницы в топ-25 Кубка мира.

ЗДЕСЬ ЛОГИНОВ БЫЛ БЫ СНАЙПЕРОМ

У женщин мы настолько привыкли к «надцатым» и «цатым» местам, что я изрядно удивился, когда обнаружил: не далее, как в декабре 2019-го, российские биатлонистки взяли в Хохфильцене две медали за два дня! Ей-богу, не выдумываю, вы просто забыли: 13-го числа Светлана Миронова стала третьей в спринте, а на следующий день они с Кристиной Резцовой, Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт финишировали вторыми в эстафете. Причем это было расценено, как неудача Юрлова ушла с заключительной стрельбы первой, на 15 секунд раньше норвежки Марте Улсбю-Ройселанд, но за два километра умудрилась растерять все преимущество.

Именно эта медаль до сих пор остается последней для нашей женской сборной. Ее серия без призовых мест тянется на два месяца дольше, чем у мужчин, она уже пошла на второй год – и конца и края пока не видно.

Женская сборная России после декабрьских этапов Кубка мира сейчас и год назад

Формально лучшие результаты сезона-20/21 у обеих половин российской команды одинаковые: десятое место в личной гонке, четвертое в эстафете – и пятая позиция в Кубке наций. Однако эта иллюзия равенства на самом деле обманчива. Если ведущие биатлонисты мужской сборной в основном занимают места во втором-третьем десятках, то все девушки регулярно улетают в четвертый, пятый, а порой даже дальше.

Отставания «ходом» у женщин тоже заметно выше. Что же касается стрельбы, то Александр Логинов с Эдуардом Латыповым, чьи частые промахи тянут мужскую команду вниз, выглядят с их 83-84 процентами истыми снайперами на фоне «достижений» прекрасного пола. Там с «попадучестью» вообще полный швах.

Показатели российских биатлонисток в КМ-2020/21

Г – гонки (в том числе личные), М – лучшее-худшее (среднее) места в личных гонках, ОЗ – место (очки) в общем зачете КМ, Х – средний проигрыш ходом лидеру на 10 км дистанции, %Л процент точной стрельбы лежа, %С процент точной стрельбы стоя, %В – общий процент точной стрельбы.

* Без учета гонки преследования на втором этапе, где Воронина стреляла без диоптра, допустила девять промахов на трех рубежах и была снята с гонки за отставание на круг.

** Без учета индивидуальной гонки на первом этапе, где Куклина упала и заканчивала гонку с травмой.

ПОЧЕМУ УБРАЛИ АКИМОВУ?

В последнее время в женской сборной принято на старте сезона менять прежний состав наполовину, а то и больше. И ушедший 2020-й не стал в этом плане исключением. Анна Казакевич и Анастасия Гореева дебютировали на Кубке мира, Татьяна Акимова вернулась из декретного отпуска и к той же категории «возвращенок» вполне можно отнести Евгению Павлову, Ульяну Кайшеву и Тамару Воронину. Павлова с Кайшевой провели в предыдущем КМ лишь по одной гонке, а Воронина, хоть и засветилась в семи, не появлялась в сборной с декабря 2019-го. Собственно, ее и сейчас уже оттуда убрали, как и Горееву. Дальше «опыты» решено проводить на вызванных в команду Наталье Гербуловой (никогда не выступала в Кубке мира) и Екатерине Носковой (52-е и 60-е места в далеком сезоне-16/17).

В этой связи крайне странным выглядит перевод обратно в резерв Акимовой. Ей предписано вновь пробиваться в «основу» через Кубок IBU, который все-таки стартует 14 января после коронавирусной задержки. Татьяна не выступала почти два года, с Игр в Пхенчхане, и для такого перерыва ее результаты в двух декабрьских гонках Хохфильцена (см. таблицу) были вполне обнадеживающими, особенно в плане стрельбы, как вдруг… Не понимаю, как при нашем безрыбье можно разбрасываться такими опытными биатлонистками. Ведь для Акимовой соревновательная практика сейчас нужнее всего, а до чемпионата мира в Поклюке остается какой-то месяц. Неужто тренеры уверены, что сборной там пригодится не она, а Носкова или Гербулова? Кстати, до Олимпиады времени тоже в обрез, всего один год…

Есть ли в этом «темном царстве» хоть какие-то проблески света? Ну, можно надеяться, что с наступлением 2021-го придет-таки в себя после декабрьских падений-болячек Куклина. Плюс не могу отделаться от оптимизма по поводу Павловой. Темп у нее сносный, характер явно в наличии – осталось только подтянуть стрельбу, которая там вообще-то есть. В сезоне-18/19 Женя попадала больше 90 процентов. А вот раскатывать губу насчет «нового лидера» в лице Казакевич, боюсь, рановато. 72,4% на «стойке» это ниже всякой критики, и в данном случае мы с вами не знаем, может она нормально стрелять или нет.

В любом случае, ждать от российских биатлонисток призовых мест в личных гонках сейчас не приходится. Для этого просто нет никаких видимых оснований. Максимум зацепимся за бронзу в какой-нибудь эстафете, хотя и здесь внятный квартет не очень-то набирается. Допустим, Павлова, Куклина, пусть Кайшева – и кто еще? Акимову-то убрали, а дальше там сплошные «засады». Из серии «угадай, кто сегодня не схлопочет штрафной круг».

Ладно, хватит о грустном. Напомню лишь, что первый кубковый этап 2021 года начинается в Оберхофе уже в ближайшую пятницу, и открывать его будут как раз женщины. В 13:30 по московскому времени, спринтерской гонкой на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Календарь основных соревнований до конца сезона

  • 8-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)
  • 13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)
  • 21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)
  • 27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)
  • 10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)
  • 4-7 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)
  • 11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)
  • 18-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Холменколлен (Норвегия)

Состав женской сборной России на пятый этап КМ в Оберхофе

  • Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова

источник: «Советский спорт»
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