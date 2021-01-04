Поиски света в темном царстве. Женская сборная сидит без медалей уже второй год

Именно эта медаль до сих пор остается последней для нашей женской сборной. Ее серия без призовых мест тянется на два месяца дольше, чем у мужчин, она уже пошла на второй год – и конца и края пока не видно.

У женщин мы настолько привыкли к «надцатым» и «цатым» местам, что я изрядно удивился, когда обнаружил: не далее, как в декабре 2019-го, российские биатлонистки взяли в Хохфильцене две медали за два дня! Ей-богу, не выдумываю, вы просто забыли: 13-го числа Светлана Миронова стала третьей в спринте, а на следующий день они с Кристиной Резцовой , Ларисой Куклиной и Екатериной Юрловой-Перхт финишировали вторыми в эстафете. Причем это было расценено, как неудача – Юрлова ушла с заключительной стрельбы первой, на 15 секунд раньше норвежки Марте Улсбю-Ройселанд , но за два километра умудрилась растерять все преимущество.

По традиции мы сравниваем показатели нашей сборной с тем, что происходило с ней год назад на той же стадии сезона. С мужчинами эта операция на днях уже была проделана , теперь пришел черед прекрасного пола. Который в нынешнем российском биатлоне можно называть слабым без оглядки на новомодные стандарты политкорректности. Результат-то, как ни крути, – на табло: ни одной нашей представительницы в топ-25 Кубка мира.

Формально лучшие результаты сезона-20/21 у обеих половин российской команды одинаковые: десятое место в личной гонке, четвертое в эстафете – и пятая позиция в Кубке наций. Однако эта иллюзия равенства на самом деле обманчива. Если ведущие биатлонисты мужской сборной в основном занимают места во втором-третьем десятках, то все девушки регулярно улетают в четвертый, пятый, а порой даже дальше.

Отставания «ходом» у женщин тоже заметно выше. Что же касается стрельбы, то Александр Логинов с Эдуардом Латыповым, чьи частые промахи тянут мужскую команду вниз, выглядят с их 83-84 процентами истыми снайперами на фоне «достижений» прекрасного пола. Там с «попадучестью» вообще полный швах.

Показатели российских биатлонисток в КМ-2020/21

Г – гонки (в том числе личные), М – лучшее-худшее (среднее) места в личных гонках, ОЗ – место (очки) в общем зачете КМ, Х – средний проигрыш ходом лидеру на 10 км дистанции, %Л – процент точной стрельбы лежа, %С – процент точной стрельбы стоя, %В – общий процент точной стрельбы.

* Без учета гонки преследования на втором этапе, где Воронина стреляла без диоптра, допустила девять промахов на трех рубежах и была снята с гонки за отставание на круг.

** Без учета индивидуальной гонки на первом этапе, где Куклина упала и заканчивала гонку с травмой.

ПОЧЕМУ УБРАЛИ АКИМОВУ?

В последнее время в женской сборной принято на старте сезона менять прежний состав наполовину, а то и больше. И ушедший 2020-й не стал в этом плане исключением. Анна Казакевич и Анастасия Гореева дебютировали на Кубке мира, Татьяна Акимова вернулась из декретного отпуска и к той же категории «возвращенок» вполне можно отнести Евгению Павлову, Ульяну Кайшеву и Тамару Воронину. Павлова с Кайшевой провели в предыдущем КМ лишь по одной гонке, а Воронина, хоть и засветилась в семи, не появлялась в сборной с декабря 2019-го. Собственно, ее и сейчас уже оттуда убрали, как и Горееву. Дальше «опыты» решено проводить на вызванных в команду Наталье Гербуловой (никогда не выступала в Кубке мира) и Екатерине Носковой (52-е и 60-е места в далеком сезоне-16/17).

В этой связи крайне странным выглядит перевод обратно в резерв Акимовой. Ей предписано вновь пробиваться в «основу» через Кубок IBU, который все-таки стартует 14 января после коронавирусной задержки. Татьяна не выступала почти два года, с Игр в Пхенчхане, и для такого перерыва ее результаты в двух декабрьских гонках Хохфильцена (см. таблицу) были вполне обнадеживающими, особенно в плане стрельбы, как вдруг… Не понимаю, как при нашем безрыбье можно разбрасываться такими опытными биатлонистками. Ведь для Акимовой соревновательная практика сейчас нужнее всего, а до чемпионата мира в Поклюке остается какой-то месяц. Неужто тренеры уверены, что сборной там пригодится не она, а Носкова или Гербулова? Кстати, до Олимпиады времени тоже в обрез, всего один год…

Есть ли в этом «темном царстве» хоть какие-то проблески света? Ну, можно надеяться, что с наступлением 2021-го придет-таки в себя после декабрьских падений-болячек Куклина. Плюс не могу отделаться от оптимизма по поводу Павловой. Темп у нее сносный, характер явно в наличии – осталось только подтянуть стрельбу, которая там вообще-то есть. В сезоне-18/19 Женя попадала больше 90 процентов. А вот раскатывать губу насчет «нового лидера» в лице Казакевич, боюсь, рановато. 72,4% на «стойке» – это ниже всякой критики, и в данном случае мы с вами не знаем, может она нормально стрелять или нет.

В любом случае, ждать от российских биатлонисток призовых мест в личных гонках сейчас не приходится. Для этого просто нет никаких видимых оснований. Максимум зацепимся за бронзу в какой-нибудь эстафете, хотя и здесь внятный квартет не очень-то набирается. Допустим, Павлова, Куклина, пусть Кайшева – и кто еще? Акимову-то убрали, а дальше там – сплошные «засады». Из серии «угадай, кто сегодня не схлопочет штрафной круг».

Ладно, хватит о грустном. Напомню лишь, что первый кубковый этап 2021 года начинается в Оберхофе уже в ближайшую пятницу, и открывать его будут как раз женщины. В 13:30 по московскому времени, спринтерской гонкой на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами.

Календарь основных соревнований до конца сезона

8-10 января. Кубок мира. Этап 5. Оберхоф (Германия)

13-17 января. Кубок мира. Этап 6. Оберхоф (Германия)

21-24 января. Кубок мира. Этап 7. Антхольц (Италия)

27-31 января. Чемпионат Европы. Дужники-Здрой (Польша)

10-21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

4-7 марта. Кубок мира. Этап 8. Нове-Место (Чехия)

11-14 марта. Кубок мира. Этап 9. Нове-Место (Чехия)

18-21 марта. Кубок мира. Этап 10. Холменколлен (Норвегия)

Состав женской сборной России на пятый этап КМ в Оберхофе