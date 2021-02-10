На ЧМ по биатлону Россию запретили в соцсетях, скандал с Конте, четвертая травма Малкома за два года

В то же время комментатор Дмитрий Губерниев написал в соцсетях: «Надо меньше жрать допинг, тогда все будет хорошо». Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, еще один депутат Светлана Журова назвала решение странным и похожим на русофобию. С ней не согласен четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов: «Нам так и надо, раз мы отовсюду изгнаны, кругом допинги, продолжаются скандалы. Сейчас Бессеберг еще признался в том, что ему платили, это публикует мировая пресса — нас за это надо хвалить, что ли? То, что это политический заказ, могут сказать только Журова и Карен Шахназаров. Обмарались с ног до головы везде».

Мнения в нашем спортивном мире по поводу ограничений от IBU разделились. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что подобные запреты взяты с потолка. «Этого нет в решении CAS, не знаю, как комментировать такой абсурд. Считаю, это нужно обязательно обжаловать».

Турнир пройдет в Словении с 10 по 21 февраля. Россия выступит на нем под флагом СБР. Как известно, WADA наложило на российский спорт санкции за нарушение антидопинговых правил, согласно которым нашей сборной запрещено использовать на крупнейших соревнованиях государственную символику.

Российским биатлонистам, тренерам и персоналу сборной во время проведения чемпионата мира запретили публиковать в соцсетях изображение флага или другие символы, указывающие на национальную принадлежность. За нарушение данного правила могут последовать предупреждения. Об этом проинформировал IBU.

Сегодня ЧМ в Поклюке стартует смешанной эстафетой (17:00 мск). За нашу команду выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«Ювентус» - в финале Кубка Италии

«Ювентус» вышел в финал Кубка Италии, выбив из розыгрыша «Интер» по итогам двухматчевого полуфинального противостояния. Ответная встреча завершилась вничью 0:0, а первый поединок туринцы выиграли на выезде 2:1. После игры произошел конфликт между владельцем «Юве» Андреа Аньелли и главным тренером проигравших Антонио Конте, который весь матч слишком эмоционально реагировал на происходящее на поле и даже схлестнулся в перепалке с защитником соперника Леонардо Бонуччи. Аньелли, судя по кадрам телетрансляции, оскорбил Конте, послав подальше и предложив заткнуться.

После матча выяснилось, что в перерыве Конте показал в сторону трибун средний палец. Как утверждает итальянская La Gazzetta dello Sport, жест был адресован президенту «Ювентуса». Напомним, что нынешний наставник миланцев возглавлял «Ювентус» с 2011 по 2014 год.

Второй полуфиналист Кубка Италии определится в паре «Аталанта» - «Наполи».

«Зенит» победил сборную Иордании благодаря голу Дзюбы

«Зенит» в товарищеском матче победил сборную Иордании – 1:0. Единственный мяч на счету нападающего Артема Дзюбы. Встреча прошла в ОАЭ, где петербургская команда проводит свой сбор. Игра омрачилась для сине-бело-голубых травмой бразильского полузащитника Малкома. Главный тренер питерцев Сергей Семак так прокомментировал эпизод: «Завтра будет обследование. Жаль, момент практически из ничего. Бежал, перед ним был защитник, он ему в пятку пробил, колено на разгибание сработало. Пока непонятно, насколько все серьезно».

Малком сильно подвернул при этом стопу. От боли легионер закричал и покинул поле только в сопровождении врачей. Однако затем пошел на своих двоих, так что ужасного сценария вероятно удастся избежать. Судя по всему, бразилец пропустит какое-то время. Для него это уже четвертая травма за два года. Напомним, что хавбека покупали за 40 миллионов евро.

Три передачи Сергачева, третий гол Дадонова

Защитник Михаил Сергачев и голкипер Андрей Василевский внесли вклад в разгромную победу «Тампы» над «Нэшвиллом» - 6:1. Сергачев сделал три результативные передачи, а на счету Василевского 32 отраженных броска. Дублями у «Лайтнинг» отметились Стивен Стэмкос и Мэтью Жозеф.

«Оттава» проиграла третий раз «Эдмонтону» в канадском дивизионе – 2:3. Форвард хозяев Евгений Дадонов забросил третью шайбу в сезоне, у его партнера защитника Никиты Зайцева шестая голевая передача.

«Флорида» переиграла «Детройт» - 2:1. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский парировал 31 бросок. Российский нападающий «Ред Уингз» Владислав Наместников провел на льду 15 минут и сделал два силовых приема.

«Матч «Вашингтона» перенесен из-за ковида

НХЛ перенесла из-за коронавируса матч «Вашингтон» - «Филадельфия», который должен был пройти сегодня ночью. В ковид-список согласно протоколу защиты от вируса попал защитник «Флайерз» Трэвис Занхайм. Это случилось в воскресенье перед игрой этих же команд, которая завершилась победой «летчиков» 7:4.

Матч отложили по решению медицинской группы лиги, НХЛПА и клубов. Новая дата встречи будет названа позднее. Это уже 32 игра, перенесенная со старта сезона за неполный месяц. За океаном все чаще раздаются голоса о скорой остановке сезона. Существует также вариант, при котором регулярный чемпионат будет сокращен с 56 до 40 матчей.

В США назвали причину катастрофы вертолета Коби Брайанта

Национальный совет по безопасности на транспорте США назвал причину катастрофы вертолета, в котором погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. По выводам комиссии, к трагедии привела ошибка пилотирования. Пилот Ара Зобаян летел сквозь облака, что запрещено федеральными стандартами, и был дезориентирован.

В катастрофе, произошедшей в Калифорнии 26 января 2020 года, погибли все девять человек, находившиеся на борту. В том числе 41-летний Брайант и его 13-летняя дочь Джанна.