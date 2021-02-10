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Нули в пользу «Юве». Пирло выиграл дуэль у Конте и вышел в финал Кубка (видео)
10 февраля 00:43
автор: Артем Зибрак

Нули в пользу «Юве». Пирло выиграл дуэль у Конте и вышел в финал Кубка (видео)

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии против «Интера» «Ювентус» удержал нулевую ничью и вышел в следующий раунд.

РЫВКИ ХАКИМИ, ШТРАФНЫЕ ЭРИКСЕНА

«Ювентус» за счет дубля Криштиану Роналду выиграл в Милане первый полуфинальный матч со счетом 2:1 и ответную игру начал в том же сочетании, что завершал ту встречу. Антони Конте тоже обошелся без сюрпризов, если не считать таковым выход в старте плеймейкера Кристиана Эриксена. Что, по-видимому, должно было означать желание гостей много владеть мячом.

Туринские 4-4-2 позволяли предположить, что хозяева будут не против такой картины мира, однако первая половина тайма показала, что все эти предматчевые прогнозы не в полной мере соответствуют действительности. «Юве» начал встречу очень хладнокровно, не торопя события, однако и не отдавая владение сопернику.

У нерадзурри до середины тайма мяч держался плохо. Не в последнюю очередь потому, что игроки часто скользили по газону, и малейшая неточность приводила к потерям – то ли газон оказался скользким, то ли гости неудачно подобрали шипы. И только адаптировавшись, игроки «Интера» стали наращивать давление на штрафную Джанлуиджи Буффона. Правда, острота приходила только с фланга Ашрафа Хакими, переигрывавшего на краю Алекса Сандро.

Естественно, опасность таили и стандарты в исполнении Эриксена, но их, к неудовольствию миланцев, было не так много. Вообще игроки «Интера» вышли на матч очень уж заведенными. После каждого контакта и падения игрока гостей его партнеры чуть ли не всей командой начинали пучить глаза и апеллировать к арбитру. Особенно старались Николо Барелла и его наставник Конте. Показателен эпизод в начале встречи, когда Лаутаро Мартинес вместо мяча угодил в ногу защитнику, и Барелла несколько секунд стоял лицом к лицу с судьей и в негодовании (совершенно необоснованном) широко размахивал руками, а Конте в технической зоне чуть не выпрыгнул из пальто.

РОНАЛДУ ПАЛИЛ В БЛИЖНИЙ, ДЕ ЛИГТ ДЕРЖАЛ ЛУКАКУ

«Интеру» нужно было забивать минимум два мяча, однако статистика была не в его пользу – в шести последних выездных встречах с «Юве» нерадзурри после перерыва забить не удавалось. Конте безо всякой статистики понимал, что дважды поразить ворота Буффона было сложно и начал рисковать – его игроки стали высокого прессинговать, рискуя оставить сзади много свободы для Роналду. А затем довольно оборонительного по характеристикам левого латераля заменил куда более опасный у чужих ворот Иван Перишич.

Туринцы контратаковали редко, но очень опасно, и каждый такой выпад завершать доверяли Роналду. Вот только португалец при всем своем величии уже давно берет свое пробивной мощью, а не техникой. В результате свои классные моменты он завершал сколь ожесточенно, столь и просто – палил в район ближнего угла при первой возможности. Самиру Хандановичу хватало хладнокровия и реакции.

Эриксен провел довольно средний матч, но парадоксальным образом после его замены на 66-й минуте «Интер» потерял в структуре атак и стал регулярно допускать контратаки, при том, что продвижение мяча вперед стало слишком тягучим. Пропал и подуставший Хакими, против которого во втором тайме Андреа Пирло выпустил энергичного Уэстона Маккенни.

Ну, а ключевым фактором успеха «Юве» (его ведь устраивала ничья) стала мощная игра Матиаса Де Лигта и Мериха Демирала против нападающих Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Голландец регулярно оказывался рядом с бельгийским гигантом и не уступил ему в единоборствах. Что-то у Лукаку получалось только в подыгрыше спиной к воротам. Мартинес и вовсе задохнулся в плотных рядах защитников и ничего толком не сделал. Пирло переиграл своего визави, Конте оставалось только плакать.

Кубок Италии. Полуфинал. Второй матч

«Ювентус» – «Интер» – 0:0

«Ювентус»: Буффон, Данило, Де Лигт, Демирал, Сандро, Куадрадо (Кьеллини, 82), Бентанкур, Рабьо, Бернардески (Маккенни, 63), Кулушевски (Кьеза, 87), Роналду.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Коларов, 66), Хакими, Брозович, Барелла, Дармиан (Перишич, 58), Эриксен (Сенси, 66), Л. Мартинес, Лукаку.

Предупреждения: Дармиан, 13. Сандро, 24. Перишич, 65. Брозович, 73.

Судья: Мариани.

Первый матч – 2:1

источник: «Советский спорт»
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