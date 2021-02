Нули в пользу «Юве». Пирло выиграл дуэль у Конте и вышел в финал Кубка (видео)

«Ювентус» за счет дубля Криштиану Роналду выиграл в Милане первый полуфинальный матч со счетом 2:1 и ответную игру начал в том же сочетании, что завершал ту встречу. Антони Конте тоже обошелся без сюрпризов, если не считать таковым выход в старте плеймейкера Кристиана Эриксена. Что, по-видимому, должно было означать желание гостей много владеть мячом.

Туринские 4-4-2 позволяли предположить, что хозяева будут не против такой картины мира, однако первая половина тайма показала, что все эти предматчевые прогнозы не в полной мере соответствуют действительности. «Юве» начал встречу очень хладнокровно, не торопя события, однако и не отдавая владение сопернику.

У нерадзурри до середины тайма мяч держался плохо. Не в последнюю очередь потому, что игроки часто скользили по газону, и малейшая неточность приводила к потерям – то ли газон оказался скользким, то ли гости неудачно подобрали шипы. И только адаптировавшись, игроки «Интера» стали наращивать давление на штрафную Джанлуиджи Буффона. Правда, острота приходила только с фланга Ашрафа Хакими, переигрывавшего на краю Алекса Сандро.

Естественно, опасность таили и стандарты в исполнении Эриксена, но их, к неудовольствию миланцев, было не так много. Вообще игроки «Интера» вышли на матч очень уж заведенными. После каждого контакта и падения игрока гостей его партнеры чуть ли не всей командой начинали пучить глаза и апеллировать к арбитру. Особенно старались Николо Барелла и его наставник Конте. Показателен эпизод в начале встречи, когда Лаутаро Мартинес вместо мяча угодил в ногу защитнику, и Барелла несколько секунд стоял лицом к лицу с судьей и в негодовании (совершенно необоснованном) широко размахивал руками, а Конте в технической зоне чуть не выпрыгнул из пальто.

Inter wanted a penalty for this! 😂😂 #JuveInter pic.twitter.com/0fDlyWuxRa

«Интеру» нужно было забивать минимум два мяча, однако статистика была не в его пользу – в шести последних выездных встречах с «Юве» нерадзурри после перерыва забить не удавалось. Конте безо всякой статистики понимал, что дважды поразить ворота Буффона было сложно и начал рисковать – его игроки стали высокого прессинговать, рискуя оставить сзади много свободы для Роналду. А затем довольно оборонительного по характеристикам левого латераля заменил куда более опасный у чужих ворот Иван Перишич.

Туринцы контратаковали редко, но очень опасно, и каждый такой выпад завершать доверяли Роналду. Вот только португалец при всем своем величии уже давно берет свое пробивной мощью, а не техникой. В результате свои классные моменты он завершал сколь ожесточенно, столь и просто – палил в район ближнего угла при первой возможности. Самиру Хандановичу хватало хладнокровия и реакции.

Эриксен провел довольно средний матч, но парадоксальным образом после его замены на 66-й минуте «Интер» потерял в структуре атак и стал регулярно допускать контратаки, при том, что продвижение мяча вперед стало слишком тягучим. Пропал и подуставший Хакими, против которого во втором тайме Андреа Пирло выпустил энергичного Уэстона Маккенни.

Ну, а ключевым фактором успеха «Юве» (его ведь устраивала ничья) стала мощная игра Матиаса Де Лигта и Мериха Демирала против нападающих Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса. Голландец регулярно оказывался рядом с бельгийским гигантом и не уступил ему в единоборствах. Что-то у Лукаку получалось только в подыгрыше спиной к воротам. Мартинес и вовсе задохнулся в плотных рядах защитников и ничего толком не сделал. Пирло переиграл своего визави, Конте оставалось только плакать.

Conte is about to cry 😭😂 #JuveInterpic.twitter.com/ZcUjCTc9Jl