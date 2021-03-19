Восемь против четверых – и все равно проиграли. Россия теряет квоту в Кубке мира

В этой гонке бежало аж восемь российских биатлонисток. На последний этап разрешено дозаявлять сверх обычной нормы двух человек из топ-10 итогового зачета Кубка IBU, чем и воспользовались три сборные: норвежская, немецкая - и наша, у которой к шестерке, не показавшей ничего внятного ни на чемпионате мира, ни затем в Нове-Место, добавились юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.

Этой расширенной квоте предстояло бороться за квоту максимальную – на следующий Кубок мира. Подробно об этом «Советский спорт» рассказывал вчера, здесь же вкратце напомню: сегодняшний спринт был последней гонкой, учитывающейся в Кубке наций-20/21, перед стартом конкурентки из Белоруссии отставали от наших на одно очко, и в этот зачет шли результаты трех лучших биатлонисток из каждой команды. Чья троица выше – та страна финиширует в первой пятерке КН и сможет в олимпийском сезоне выставлять на личные дистанции КМ по шесть человек, а не по пять.

РАЗБРОД И ШАТАНИЯ

Белоруссию в Эстерсунде представляют лишь четыре спортсменки, так что у России было двукратное численное преимущество. Может, хоть этим получится взять?..

К сожалению, в большом спорте еще требуется умение, а с ним у россиянок вновь оказалось из рук вон плохо. Белоруссия сразу открыла счет в этом «матче»: Динара Алимбекова, стартовавшая под №3, первой пересекла финишную черту, обогнав на последнем круге и Ханну Оберг, и Галину Вишневскую. Анна Сола компенсировала два промаха великолепной скоростью, показав лучшее время «хода» – даже быстрей, чем у Тириль Экхофф! Наконец, Ирина Кривко, не допустившая ни одного промаха, замкнула белорусское трио, компактно разместившееся во втором десятке в диапазоне 15 секунд.

На эту четкую командную работу наши ответили «разбродом и шатаниями». Вклиниться на белорусский «этаж» итогового протокола удалось лишь Ульяне Кайшевой – единственной из россиянок, отстрелявшей сегодня «на ноль». Внятный темп на лыжне показали только Светлана Миронова и Гореева, но до Солы и им было далеко. Про остальных же и сказать толком нечего – не разбирать же, в конце концов, «подвиги» Ирины Казакевич, махнувшей мимо на «стойке» пять из пяти и показавшей 100-й (!) результат при 101-й участнице?