Восемь против четверых – и все равно проиграли. Россия теряет квоту в Кубке мира

В этой гонке бежало аж восемь российских биатлонисток. На последний этап разрешено дозаявлять сверх обычной нормы двух человек из топ-10 итогового зачета Кубка IBU, чем и воспользовались три сборные: норвежская, немецкая - и наша, у которой к шестерке, не показавшей ничего внятного ни на чемпионате мира, ни затем в Нове-Место, добавились юниорки Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.
Этой расширенной квоте предстояло бороться за квоту максимальную – на следующий Кубок мира. Подробно об этом «Советский спорт» рассказывал вчера, здесь же вкратце напомню: сегодняшний спринт был последней гонкой, учитывающейся в Кубке наций-20/21, перед стартом конкурентки из Белоруссии отставали от наших на одно очко, и в этот зачет шли результаты трех лучших биатлонисток из каждой команды. Чья троица выше – та страна финиширует в первой пятерке КН и сможет в олимпийском сезоне выставлять на личные дистанции КМ по шесть человек, а не по пять.
РАЗБРОД И ШАТАНИЯ
Белоруссию в Эстерсунде представляют лишь четыре спортсменки, так что у России было двукратное численное преимущество. Может, хоть этим получится взять?..
К сожалению, в большом спорте еще требуется умение, а с ним у россиянок вновь оказалось из рук вон плохо. Белоруссия сразу открыла счет в этом «матче»: Динара Алимбекова, стартовавшая под №3, первой пересекла финишную черту, обогнав на последнем круге и Ханну Оберг, и Галину Вишневскую. Анна Сола компенсировала два промаха великолепной скоростью, показав лучшее время «хода» – даже быстрей, чем у Тириль Экхофф! Наконец, Ирина Кривко, не допустившая ни одного промаха, замкнула белорусское трио, компактно разместившееся во втором десятке в диапазоне 15 секунд.
На эту четкую командную работу наши ответили «разбродом и шатаниями». Вклиниться на белорусский «этаж» итогового протокола удалось лишь Ульяне Кайшевой – единственной из россиянок, отстрелявшей сегодня «на ноль». Внятный темп на лыжне показали только Светлана Миронова и Гореева, но до Солы и им было далеко. Про остальных же и сказать толком нечего – не разбирать же, в конце концов, «подвиги» Ирины Казакевич, махнувшей мимо на «стойке» пять из пяти и показавшей 100-й (!) результат при 101-й участнице?
«Счет на табло» по очкам Кубка наций, заработанным в спринте, – 381:354 в пользу Белоруссии. И «+26» по итогам всего сезона. В следующем Кубке мира мы сможем выставлять лишь по пять биатлонисток, что существенно осложнит проверку кандидаток на поездку в олимпийский Пекин-2022. Например, тех же Гореевой и Шевченко – или Екатерины Юрловой-Перхт с Кристиной Резцовой, которые должны вернуться из декретных отпусков.
НЕНАСЫТНАЯ ЭКХОФФ И МЕДЛЕННАЯ НИЛЬССОН
Для Казакевич КМ-20/21 завершен досрочно. Завтра такая же участь, видимо, ждет еще пятерых: в воскресный масс-старт у нас пока попадают лишь Миронова - и Кайшева под вопросом. Ну, а выиграла сегодняшний спринт ненасытная Экхофф, для которой эта победа стала уже пятой подряд. После второй стрельбы норвежка уступала пять секунд Доротее Вирер, но на финишных километрах отобрала-таки золото у итальянки, которая всерьез подумывает завершить карьеру после Эстерсунда. Напомню, Большой хрустальный глобус Экхофф у Вирер уже отняла.
Состоялся дебют в биатлонном Кубке мира знаменитой шведки Стины Нильссон. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 по лыжному спринту допустила всего один промах, впервые показав 90-процентную меткость на огневых рубежах, зато «ходом» оказалась на удивление слаба – лишь 30-е время «ногами», то есть, хуже Гореевой, и 26-е место позади Кайшевой и Мироновой.
Может, нам ее взять в сборную России?..
Кубок мира. 10-й этап. Эстерсунд (Швеция)
Спринт 7,5 км. Женщины
Сборная России после огневых рубежей
Общий зачет Кубка мира
1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1103
2. Марте Улсбю (Норвегия) - 924
3. Ханна Оберг (Швеция) – 824
4. Доротея Вирер (Италия) – 811
5. Франциска Пройс (Германия) - 795
…19. Светлана Миронова (Россия) – 399
…22. Ульяна Кайшева (Россия) – 320
…35. Евгения Павлова (Россия) – 208
…37. Ирина Казакевич (Россия) - 204
…43. Лариса Куклина (Россия) - 164
Кубок наций. Итог
1. Норвегия – 7305
2. Швеция – 7146
3. Германия – 7056
4. Франция – 7001
5. Белоруссия – 6433
6. Россия – 6407
7. Украина – 6216
Расписание до конца этапа
19 марта, пятница
17.30 (мск). Спринт 10 км. Мужчины
20 марта, суббота
14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины
17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины
21 марта, воскресенье
15.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины
17.30. Масс-старт 15 км. Мужчины.