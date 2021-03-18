Матч Россия – Белоруссия на шведской лыжне. Стартует последний этап Кубка мира

Эти квоты зависят от зачета Кубка наций: только первые пять стран смогут выставлять по шесть человек на личные гонки КМ-21/22. Мужская сборная России данную задачу уже решила, она идет на четвертом месте и ниже пятого точно не опустится. Зато женская команда ведет с белорусской упорнейшую борьбу, исход которой решится именно завтра – гонки преследования и масс-старты, запланированные в Эстерсунде на субботу и воскресенье, в отличие от спринта, в Кубке наций не учитываются.

КАЛЬКУЛЯТОРЫ К БОЮ

Сейчас Белоруссия занимает в женском КН шестую строчку, отставая от наших на 46 очков, но на самом деле эта разница гораздо меньше. По правилам результаты четырех худших гонок вычеркиваются из итоговой суммы, с тремя эту операцию уже проделали, и в пятницу такая же участь ждет российскую эстафету с ЧМ в Поклюке (11-е место, 210 очков) и белорусскую «смешанку» с этапа в Оберхофе (4-е, 165). То есть, наши потеряют на 45 очков больше, а значит, их реальное преимущество составляет всего «+1», то есть, ничего.

То есть, все решит исключительно предстоящий спринт. И он в зачет пойдет точно, здесь очков будет больше. Например, за провал на такой же дистанции на прошлой неделе сборная России заработала 304 балла в Кубок наций: 116 за 25-е место Акимовой, 99 - за 42-е Куклиной и 89 - за 52-е Мироновой.

Как видите, в КН учитываются результаты трех лучших биатлонисток от страны, и «расценки» по очкам тут отличаются от других кубковых зачетов. В частности, победительница пятничного спринта принесет своей команде 160 очков, серебряный призер – 154, бронзовый – 148, четвертое место – 143, пятое – 140, шестое – 138, седьмое – 136, восьмое – 134, девятое – 132 и дальше с «шагом» в одно очко по 80-е место включительно. Чтобы вам было удобнее следить за ситуацией во время гонки, вот нехитрая формула для любой биатлонистки, не попавшей в топ-8: вычитаете занятое ей место из 141 и получаете количество очков в Кубок наций.