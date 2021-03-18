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Матч Россия – Белоруссия на шведской лыжне. Стартует последний этап Кубка мира
18 марта 20:50
автор: Лев Тигай

Матч Россия – Белоруссия на шведской лыжне. Стартует последний этап Кубка мира

В пятницу в Эстерсунде начинается заключительный этап КМ-2020/21. Первая же гонка – женский спринт - определит: останется ли у нашей сборной максимальная квота на следующий сезон.

Эти квоты зависят от зачета Кубка наций: только первые пять стран смогут выставлять по шесть человек на личные гонки КМ-21/22. Мужская сборная России данную задачу уже решила, она идет на четвертом месте и ниже пятого точно не опустится. Зато женская команда ведет с белорусской упорнейшую борьбу, исход которой решится именно завтра – гонки преследования и масс-старты, запланированные в Эстерсунде на субботу и воскресенье, в отличие от спринта, в Кубке наций не учитываются.

КАЛЬКУЛЯТОРЫ К БОЮ

Сейчас Белоруссия занимает в женском КН шестую строчку, отставая от наших на 46 очков, но на самом деле эта разница гораздо меньше. По правилам результаты четырех худших гонок вычеркиваются из итоговой суммы, с тремя эту операцию уже проделали, и в пятницу такая же участь ждет российскую эстафету с ЧМ в Поклюке (11-е место, 210 очков) и белорусскую «смешанку» с этапа в Оберхофе (4-е, 165). То есть, наши потеряют на 45 очков больше, а значит, их реальное преимущество составляет всего «+1», то есть, ничего.

То есть, все решит исключительно предстоящий спринт. И он в зачет пойдет точно, здесь очков будет больше. Например, за провал на такой же дистанции на прошлой неделе сборная России заработала 304 балла в Кубок наций: 116 за 25-е место Акимовой, 99 - за 42-е Куклиной и 89 - за 52-е Мироновой.

Как видите, в КН учитываются результаты трех лучших биатлонисток от страны, и «расценки» по очкам тут отличаются от других кубковых зачетов. В частности, победительница пятничного спринта принесет своей команде 160 очков, серебряный призер – 154, бронзовый – 148, четвертое место – 143, пятое – 140, шестое – 138, седьмое – 136, восьмое – 134, девятое – 132 и дальше с «шагом» в одно очко по 80-е место включительно. Чтобы вам было удобнее следить за ситуацией во время гонки, вот нехитрая формула для любой биатлонистки, не попавшей в топ-8: вычитаете занятое ей место из 141 и получаете количество очков в Кубок наций.

ОЛИМПИЙСКИЙ ШАНС ДЛЯ ГОРЕЕВОЙ И ШЕВЧЕНКО

Итак, нас ждет своеобразный мини-матч, «гонка внутри гонки», и стартовые номера ее участниц уже известны. С белорусской стороны: Динара Алимбекова - №3, Анна Сола - №22, Ирина Кривко - №49, Елена Кручинкина - №85. Сборная России: Светлана Миронова - №17, Ульяна Кайшева - №34, Лариса Куклина - №42, Ирина Казакевич - №50, Анастасия Шевченко - №62, Евгения Павлова - №64, Татьяна Акимова - №94, Анастасия Гореева - №102.

Это единственная гонка сезона, где можно выставлять до восьми человек - добавляя тех, кто вошел в число лидеров общего зачета Кубка IBU. 21-летние тезки Гореева и Шевченко удовлетворяют этому условию и теперь могут поспособствовать сохранению максимальной квоты. Чтобы увеличить собственные же шансы проявить себя в олимпийском сезоне и – кто знает? – возможно, даже пробиться на Игры в Пекин.

В мужской сборной России и с Кубком IBU, и вообще с резервом дела обстоят заметно хуже, так что спринт бегут все те же шестеро: Матвей Елисеев - №20, Александр Логинов - №34, Эдуард Латыпов - №39, Карим Халили - №56, Евгений Гараничев - №71, Кирилл Стрельцов - №97.

НОРВЕЖСКАЯ БИТВА ЗА ГЛОБУС И ДЕБЮТ НИЛЬССОН

Тем, кто считает борьбу за квоты слишком мелкой и неинтересной (подобная точка зрения имеет право на жизнь, но таков уж нынешний уровень амбиций российского биатлона), могу предложить другой сюжет Эстерсунда-2021, из разряда «элитней не бывает»: схватку за Большой хрустальный глобус между Стурлой Легрейдом и Йоханнесом Бе. Турнирная ситуация в норвежской дуэли примерно такая же, как в российско-белорусской: де-юре Бе опережает Легрейда в общем зачете на 25 очков, а де-факто - с учетом вычеркивания худших гонок сезона, которое будет происходить и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье – всего на семь. Правда, у Бе есть одно дополнительное преимущество: так как он весь сезон не выпадал из топ-10 (такое случилось лишь однажды – и этот результат уже вычеркнут), то в трех гонках в Швеции десятое место для него ничем не будет отличаться от пятидесятого, есть возможность рисковать. При жеребьевке спринта Бе-младшему достался символичный первый номер. У Легрейда – 12-й.

Еще предстоящий уик-энд знаменателен дебютом в биатлонном КМ Стины Нильссон. Пусть результаты шведки в Кубке IBU воображения не поражали(81-е место в последней гонке с семью промахами на двух огневых рубежах), олимпийскую чемпионку по «гладким» лыжам все-таки взяли в первую сборную на домашний этап. Завтра Нильссон стартует под №58.

А вот Арнда Пайффера мы в Эстерсунде, увы, не увидим. Пятикратный чемпион мира, которому сегодня исполнилось 34, накануне объявил о завершении карьеры. Также на свой уход из большого спорта по окончании этого сезона намекнула Доротея Вирер, которая после двух лет владения Большим хрустальным глобусом вот-вот передаст его новой хозяйке – Тириль Экхофф. Печальные новостидля сборных Италии и Германии: они теряют лидеров всего за год до Олимпиады.

Расписание 10-го этапа Кубка мира в Эстерсунде

19 марта, пятница

14.30 (мск). Спринт 7,5 км. Женщины

17.30. Спринт 10 км. Мужчины

20 марта, суббота

14.15. Гонка преследования 10 км. Женщины

17.15. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины

21 марта, воскресенье

15.00. Масс-старт 12,5 км. Женщины

17.30. Масс-старт 15 км. Мужчины

Состав сборной России

Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Карим Халили, Кирилл Стрельцов

Женщины: Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко

Положение в Кубке мира

Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 1011

2.СтурлаЛегрейд (Норвегия) - 986

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 872

4. Тарьей Бе (Норвегия) - 855

5. Йоханнес Дале (Норвегия) – 809

…15. Александр Логинов (Россия) – 517

…20. Матвей Елисеев (Россия) – 418

…22. Эдуард Латыпов (Россия) – 396

…34. Евгений Гараничев (Россия) – 181

…42. Карим Халили (Россия) - 111

Женщины

1. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1043

2. Марте Улсбю (Норвегия) - 903

3. Ханна Оберг (Швеция) – 824

4. Франциска Пройс (Германия) - 795

5. Доротея Вирер (Италия) – 767

…19. Светлана Миронова (Россия) – 382

…24. Ульяна Кайшева (Россия) – 295

…35. Евгения Павлова (Россия) – 208

…37. Ирина Казакевич (Россия) - 204

…43. Лариса Куклина (Россия) - 152

Кубок наций

Мужчины

1. Норвегия – 7849

2. Франция – 7108

3. Германия – 6794

4. Россия – 6675

5. Швеция – 6584

6. Италия – 5829

7. Австрия – 5793

8. Украина – 5328

9. Белоруссия - 5253

Женщины

1. Норвегия – 7069

2. Швеция – 6988

3. Германия – 6865

4. Франция – 6820

5. Россия – 6263

6. Белоруссия – 6217

7. Украина – 6078

8. Австрия – 5918

9. Италия - 5831

источник: «Советский спорт»
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