Латыпов закрыл «сезон Латыпова» еще одним победным финишем в эстафете

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 90+1' Урал 2 Арсенал 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 90+2' Анже 1 Монпелье 1
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 90' Саутгемптон 3 Бёрнли 2
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 53' Дармштадт 98 1 Фортуна 1 П1 2.95 Х 2.24 П2 3.80
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 55' Ян 1 Эрцгебирге 0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 53' Нюрнберг 1 Падерборн 07 1 П1 2.95 Х 2.24 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 54' Зандхаузен 1 Вюрцбургер Кик 0 П1 1.33 Х 4.70 П2 12.0
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 56' Ганновер-96 0 Гамбург 3 П1 25.0 Х 12.0 П2 1.05
Испания - Примера перерыв Алавес 0 Сельта 3
Испания - Сегунда 1-й тайм, 43' Спортинг Хихон 0 Мирандес 0 П1 2.33 Х 2.45 П2 4.70
Германия - Бундеслига 16:00 С.Оливер Баске 0 Ольденбург 0
Франция - Лига 1 16:00 Лорьян 0 Брест 0 П1 2.32 Х 3.40 П2 3.20
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Ренн 0 П1 3.90 Х 3.20 П2 2.16
Франция - Лига 1 16:00 Нант 0 Ницца 0 П1 2.40 Х 3.30 П2 3.20
Франция - Лига 1 16:00 Бордо 0 Страсбург 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Германия - Бундеслига 16:00 Фрапорт Скайла 0 Крайльсхайм Ме 0
Португалия - Сегунда 16:00 Вилафранкензе 0 Мафра 0 П1 2.50 Х 2.90 П2 3.00
Германия - Бундеслига 16:00 Бамберг 0 Гамбург Тауэрс 0
Англия - Премьер-лига 16:05 Ньюкасл Юнайте 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 5.30 Х 3.90 П2 1.69
Россия - Премьер-Лига 16:30 Тамбов 0 ЦСКА 0 П1 39.0 Х 17.0 П2 1.05
Германия - Бундеслига 16:30 Штутгарт 0 Вердер 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 4.00
КХЛ - плей-офф 17:00 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.92 Х 4.00 П2 3.90
Португалия - Примейра 17:00 Белененсеш 0 Боавишта 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 3.00
Испания - Сегунда 17:00 Альбасете 0 Эспаньол 0 П1 6.80 Х 4.00 П2 1.54
Испания - Примера 17:15 Эльче 0 Бетис 0 П1 4.80 Х 3.70 П2 1.80
Франция - Лига 1 18:05 Ним 0 Сент-Этьен 0 П1 3.20 Х 3.50 П2 2.30
Англия - Премьер-лига 18:30 Астон Вилла 0 Фулхэм 0 П1 2.44 Х 3.20 П2 3.20
НХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Детройт Ред Уи 0 П1 1.47 Х 4.90 П2 6.00
Германия - Бундеслига 19:00 Унион 0 Герта 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 3.00
Германия - Бундеслига 19:00 Баскетс Бонн 0 Альба 0
Латыпов закрыл «сезон Латыпова» еще одним победным финишем в эстафете
04 апреля 15:40
автор: Лев Тигай
автор фото: «ЮграМегаСпорт»

Латыпов закрыл «сезон Латыпова» еще одним победным финишем в эстафете

В Ханты-Мансийске завершился чемпионат России. В последний день женский масс-старт выиграла Лариса Куклина, а мужскую эстафету – сборная Башкирии.

«Эдуард Латыпов – лучшее, что случилось с российским биатлоном в этом сезоне». С Максимом Поташевым мы нередко спорим на разные темы, но против этой формулировки магистра «Что? Где? Когда?» из недавнего интервью «Советскому спорту» возразить нечего – под ней можно только подписаться. Почти все приятные впечатления сезона, подошедшего сегодня к концу, связаны с Латыповым – и как правило с эстафетами, которые он завершал.

Так было в январском Оберхофе, где победа в «смешанке» прервала длиннющую безмедальную серию России в Кубке мира. Потом в февральской Поклюке, где бронзовая мужская эстафета принесла нам единственную медаль ЧМ-2021. Теперь вот к списку «мест латыповской славы» добавился Ханты-Мансийск.

Когда он принял эстафету от Алексея Петрова и ушел на трассу, преимущество над ее хозяином Семеном Сучиловым составляло меньше семи секунд. Могло быть и хуже - спасибо Антону Бабикову, выигравшему дуэль у Никиты Поршнева на втором этапе. Ну, а против Латыпова шансов у ханты-мансийской команды, считайте, не было. Куда уж Сучилову тягаться с парнем, перед которым с недавних пор пасуют даже звезды сборной Норвегии? Вскоре разрыв вырос до 20 секунд, потом до 30… В общем, главный герой российского биатлонного сезона сам же его и закрыл, преодолев финишную черту в комфортном одиночестве.

Тремя часами раньше последнюю дистанцию на ЧР пробежали женщины – это был масс-старт, где золото вновь разыграли Лариса Куклина с Натальей Ушкиной. Как и в гонке преследования в четверг, Куклина сегодня чисто отработала три огневых рубежа, пришла лидером на четвертый, допустила там один промах и убежала на штрафной круг как раз в тот момент, когда Ушкина начинала стрелять. Попади Наталья пять из пяти, как три дня назад, и на последние 2,5 км они с Куклиной опять ушли бы вместе,но… Ушкина закрыла только четыре мишени, и судьба первого места была предрешена.

Впрочем, ей все равно грех жаловаться. На этом чемпионате, до которого Ушкину толком никто не знал, у нее три медали в трех личных гонках: одно золото и два серебра. Немудрено, что 24-летней биатлонисткой, уже решившей было переходить в сборную Румынии, заинтересовались в СБР. Ушкину включили в расширенный список кандидаток в российскую национальную команду на следующий сезон, и теперь она в сомнениях – уходить или нет. Собирается обсудить свои перспективы с руководством нашей биатлонной федерации.

Сезон завершен. Не самый, чего уж там, удачный для России. Кабы не Латыпов, это был бы провал, а ведь всего через 10 месяцев - Олимпиада. Там в одиночку он нас точно не вытащит.

Чемпионат России. Ханты-Мансийск

Эстафета 4х7,5 км. Мужчины

1. Башкортостан (Бабчин, Бабиков, Петров, Латыпов) – 1:20.37,6 (стрельба 0+6)
2. Ханты-Мансийский АО (Иванов, Поршнев, Филимонов, Сучилов) – отставание 29,8 (0+3)
3. Москва (Фомин, Елисеев, Гаврилов, Халили) – 58,4 (0+8)
4. Уральский ФО (Бажин, Вагин, Томилов, Шевченко) – 1.11,5 (1+7)
5. Тюменская область (Идинов, Логинов, Истамгулов, Гараничев) – 3.10,3 (0+15)

Масс-старт 12,5 км. Женщины

1. Лариса Куклина – 37.20,6 (1)
2. Наталья Ушкина – 17,1 (2)
3. Виктория Сливко – 34,6 (1)
4. Екатерина Носкова – 48,9 (4)
5. Ирина Казакевич – 50,6 (4)
6. Анастасия Гореева – 1.13,1 (2)
7. Валерия Васнецова – 1.35,9 (4)
…10. Анастасия Шевченко – 1.52,0 (3)
…15. Татьяна Акимова – 2.51,6 (5)
…19. Ольга Подчуфарова – 3.44,8 (3)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Sony отменяет предзаказы на PS5 Digital Edition в России"Рейнджерс" уступили "Баффало", несмотря на дубль ПанаринаЕлизавета Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп (видео)Фото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиУмер известный советский футболист, участник двух ЧМ
«Гончаренко не подходит под философию клуба Галицкого». Балахнин — о переменах в «Краснодаре»
Известный российский тренер Сергей Балахнин поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу двух отставок в клубах РПЛ - Мурада Мусаева и Рашида Рахимова.
Головин рвется в Лигу чемпионов. До Парижа — одно очко
«Монако» с Александром Головиным в составе выиграл второй матч подряд со счетом 4:0 (у «Метца») и по-настоящему включился в борьбу за титул.
Анархия в «Краснодаре». То ли ждут Гончаренко, то ли плюнули на сезон
«Быки» сенсационно были разгромлены дома «Ахматом» в 24-м туре РПЛ - 0:5. В новом году они выиграли один матч из восьми, и тот – у «Тамбова».
«Пауза не нужна была «Спартаку», но он все равно победит Карпина 2:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 24-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», который состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.
«Мирзов в «Химках» король, но против «Зенита» это не спасет. А у «Сочи» будет ничья со Слуцким». Ловчев — о 24-м туре
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» и «Зенит» — «Химки», которые состоятся 3 и 5 апреля в Казани и Санкт-Петербурге.
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика