Латыпов закрыл «сезон Латыпова» еще одним победным финишем в эстафете

«Эдуард Латыпов – лучшее, что случилось с российским биатлоном в этом сезоне». С Максимом Поташевым мы нередко спорим на разные темы, но против этой формулировки магистра «Что? Где? Когда?» из недавнего интервью «Советскому спорту» возразить нечего – под ней можно только подписаться. Почти все приятные впечатления сезона, подошедшего сегодня к концу, связаны с Латыповым – и как правило с эстафетами, которые он завершал.

Так было в январском Оберхофе, где победа в «смешанке» прервала длиннющую безмедальную серию России в Кубке мира. Потом в февральской Поклюке, где бронзовая мужская эстафета принесла нам единственную медаль ЧМ-2021. Теперь вот к списку «мест латыповской славы» добавился Ханты-Мансийск.

Когда он принял эстафету от Алексея Петрова и ушел на трассу, преимущество над ее хозяином Семеном Сучиловым составляло меньше семи секунд. Могло быть и хуже - спасибо Антону Бабикову, выигравшему дуэль у Никиты Поршнева на втором этапе. Ну, а против Латыпова шансов у ханты-мансийской команды, считайте, не было. Куда уж Сучилову тягаться с парнем, перед которым с недавних пор пасуют даже звезды сборной Норвегии? Вскоре разрыв вырос до 20 секунд, потом до 30… В общем, главный герой российского биатлонного сезона сам же его и закрыл, преодолев финишную черту в комфортном одиночестве.

Тремя часами раньше последнюю дистанцию на ЧР пробежали женщины – это был масс-старт, где золото вновь разыграли Лариса Куклина с Натальей Ушкиной. Как и в гонке преследования в четверг, Куклина сегодня чисто отработала три огневых рубежа, пришла лидером на четвертый, допустила там один промах и убежала на штрафной круг как раз в тот момент, когда Ушкина начинала стрелять. Попади Наталья пять из пяти, как три дня назад, и на последние 2,5 км они с Куклиной опять ушли бы вместе,но… Ушкина закрыла только четыре мишени, и судьба первого места была предрешена.

Впрочем, ей все равно грех жаловаться. На этом чемпионате, до которого Ушкину толком никто не знал, у нее три медали в трех личных гонках: одно золото и два серебра. Немудрено, что 24-летней биатлонисткой, уже решившей было переходить в сборную Румынии, заинтересовались в СБР. Ушкину включили в расширенный список кандидаток в российскую национальную команду на следующий сезон, и теперь она в сомнениях – уходить или нет. Собирается обсудить свои перспективы с руководством нашей биатлонной федерации.