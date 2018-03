В субботу в уэльсском городе Кардиффе в Великобритании популярный российский тяжеловес Александр Поветкин выйдет в ринг против огромного британского бойца, когда-то подававшего очень большие надежды, - Дэвида Прайса.

Это тот самый случай, когда пытаешься взволноваться, но не получается. Ну, да, у Дэвида Прайса есть удар. Он даже может им попасть не только в мешок, но и в противника, если тот стоит, дрожит и боится, как стоял перед ним, дрожал и боялся растренированный и перепуганный некогда олимпийский чемпион, а на момент встречи с Прайсом уже просто человек предпенсионного возраста, мечтавший уйти на незаслуженный отдых, Одли Харрисон.

Но это было больше пяти лет назад, а в скором времени после этого американский ветеран и настоящий джентльмен (говорю это как человек общавшийся с ним) Тони Томпсон дважды нокаутировал Прайса, показав, что его челюсть сделана не просто из стекла, а из очень плохого стекла, которое перестали производить в XVII веке. Стоило в него попасть, как Прайс начинал походить на жирафа, стоящего на одной ноге, а долго ли жираф сможет устоять на одной ноге? Правильно – недолго. Вот он и не устаивал. После Томпсона Прайс проигрывал нокаутом тем немногим из своих соперников, кто чего-то стоил. В последний раз его нокаутировал в седьмом раунде немецкий румын Кристиан Хаммер – тот самый, кого Александр Поветкин в декабре победил по очкам с разгромным счетом.

Надо еще сказать, что, нокаутировав Прайса в первый раз, Томпсон круто изменил жизнь еще одного человека, – менеджера хрупкого Дэвида – Фрэнка Мэлоуни, который когда-то выводил в боксерский свет Леннокса Льюиса и пытался повторить свой успех с Прайсом. Едва Прайс упал в ринге, в зале упал Мэлоуни. В обморок. А встал он из него совершенно другим человеком. Вы не поверите, но ему захотелось месячных.

Давным-давно я неплохо знал Мэлоуни. Метр с кепкой, но очень активный мужик, говоривший на характерном лондонском просторечии, не чистом кокни, но чем-то вроде этого, убежденный гомофоб и большой любитель женщин. В свой гостиничный номер он, как правило, заруливал с девушкой, а иногда и с двумя. В общем, «крутой мэн». Еще невероятной жадный. Он как-то попросил меня написать статью для его сайта. Я в предвкушении сказочного гонорара написал на своем лучшем английском, ее опубликовали, и он мне заплатил – 50 долларов тремя мятыми-мятыми купюрами. Позже выяснилось, что они еще были чем-то залиты, и у меня их не принял ни один обменник.

И вот этот матерый человечище, вернувшись вместе с Прайсом к жизни, захотел стать женщиной. И стал. В возрасте, если не ошибаюсь, 61 года. Кажется, теперь его/ее зовут теперь Келли. Ходит в коротких не по возрасту юбках. Нет, все-таки не зря я всегда не доверял людям, которых слишком интересует то, кто с кем спит. Есть в них самих какие-то тайные глубины.

Но Бог с ним, с Мэлоуни, а что предстоящий бой?

А ничего, как мне кажется. Чтобы победить, Прайсу понадобится «вся королевская конница, вся королевская рать», но они не придут. Я понимаю, что восхваление англичан сейчас приравнивается к восхвалению сатаны, но я все-таки скажу, что ребята они довольно честные и при этом не любящие слабаков. Так что Прайса никто спасать не станет. Что же касается его попытки что-то сделать с Поветкиным, то она мне напоминает одно английское идиоматическое выражение – the charge of the light brigade, которое обычно переводится на русский, как «атака легкой кавалерии». Это отсыл к одному печальному для британцев эпизоду в Крымской войне, когда 25 октября 1854 года в ходе Балаклавской битвы легкая кавалерия лорда Кардигана (не путать с лордом Рагланом, лордом Свитером или лордом Макинтошем, если таковые имеются) бросилась в неподготовленную атаку на русские позиции и понесла чудовищные по британским меркам потери.

Только Прайс, внешне напоминающий не столько легкого кавалериста, сколько тяжелого, причем вместе с лошадью, думаю, даже в особую атаку не ринется. Так, помнется, попытается что-то сделать, не получится, и он загрустит, а в бою с Поветкиным грустить не стоит. Уйти от ударов россиянина Прайс, передвигающийся на своих ногах, как на ходулях, вряд ли сможет. В какой-то момент Поветкин его достанет – и мы снова увидим жирафа на одной ноге.

Единственное, что меня огорчает в этой ситуации, так это то, что я не очень понимаю, что эта победа даст Поветкину и вообще к чему она.