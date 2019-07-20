«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии

28-летний россиянин Максим Дадашев сегодня ночью в Оксон Хилле (США) проводил поединок против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Это был рейтинговый бой по версии IBF
Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал. Он покинул зал на носилках.
Позже его доставили в больницу и в настоящее время он находится в критическом состоянии. Медики считают, что у спортсмена отек мозга.
Дадашеву провели трепанацию черепа - хирургическую операцию образования отверстия в костной ткани черепа с целью доступа к подлежащей полости.
Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что спортсмен перенес операцию.
«Операция длилась два часа. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. Что будет дальше, неизвестно», - написал Ким в своем твиттере.
Dadashev and Matias giving it everything. Who wins it? #LopezNakatani pic.twitter.com/bpRk8SbU9y— Top Rank Boxing (@trboxing) July 20, 2019
Секундант Максима Дадашева говорит, что хотел раньше остановить поединок, но боксер отказывался.
«Не смог его убедить, хотя я пытался раньше 11-го раунда. Он очень много пропускал. Много сильных ударов. Еще в середине боя я подумал, боже, надо что-то делать. Любой удар мог сильно навредить парню. В итоге, мы остановили схватку после 11-го раунда, мне было все равно, он злился на меня, но это нужно было сделать», - рассказывает Бадди Макгирт.
Соперник Максима - Сабриэль Матиас также очень переживает из-за случившегося.
«Он классный боксер. Я верю, что с ним все будет хорошо. Он настоящий воин. Желаю ему скорейшего выздоровления».
Максим Дадашев
Спортсмен до поединка против Матиаса не знал поражений в профессиональной карьере. Он одержал 13 побед (11 - нокаутами).
Дадашев является призером чемпионатов России и участником Европейских игр 2015 года, Мастером спорта России международного класса. Выступает в весовой категории до 64 килограммов.