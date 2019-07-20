«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии - Советский спорт
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20 июля 2019 11:12БоксВащенко Сергей

«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии

Американские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

28-летний россиянин Максим Дадашев сегодня ночью в Оксон Хилле (США) проводил поединок против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Это был рейтинговый бой по версии IBF

Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал. Он покинул зал на носилках.

Позже его доставили в больницу и в настоящее время он находится в критическом состоянии. Медики считают, что у спортсмена отек мозга.

Дадашеву провели трепанацию черепа - хирургическую операцию образования отверстия в костной ткани черепа с целью доступа к подлежащей полости.

Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что спортсмен перенес операцию.

«Операция длилась два часа. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. Что будет дальше, неизвестно», - написал Ким в своем твиттере.

ЧТО ГОВОРЯТ?

Секундант Максима Дадашева говорит, что хотел раньше остановить поединок, но боксер отказывался.

«Не смог его убедить, хотя я пытался раньше 11-го раунда. Он очень много пропускал. Много сильных ударов. Еще в середине боя я подумал, боже, надо что-то делать. Любой удар мог сильно навредить парню. В итоге, мы остановили схватку после 11-го раунда, мне было все равно, он злился на меня, но это нужно было сделать», - рассказывает Бадди Макгирт.

Соперник Максима - Сабриэль Матиас также очень переживает из-за случившегося.

«Он классный боксер. Я верю, что с ним все будет хорошо. Он настоящий воин. Желаю ему скорейшего выздоровления».

СПРАВКА

Максим Дадашев

Спортсмен до поединка против Матиаса не знал поражений в профессиональной карьере. Он одержал 13 побед (11 - нокаутами).

Дадашев является призером чемпионатов России и участником Европейских игр 2015 года, Мастером спорта России международного класса. Выступает в весовой категории до 64 килограммов.

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