«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянии

28-летний россиянин Максим Дадашев сегодня ночью в Оксон Хилле (США) проводил поединок против пуэрториканца Сабриэля Матиаса. Это был рейтинговый бой по версии IBF

Бой завершился после 11-го раунда. Угол Дадашева остановил поединок. После схватки Максим пошел в подтрибунное помещение, но не смог дойти до медицинского штаба. Его вырвало, он потерял сознание и упал. Он покинул зал на носилках.

Позже его доставили в больницу и в настоящее время он находится в критическом состоянии. Медики считают, что у спортсмена отек мозга.

Дадашеву провели трепанацию черепа - хирургическую операцию образования отверстия в костной ткани черепа с целью доступа к подлежащей полости.

Журналист ESPN Стив Ким сообщил, что спортсмен перенес операцию.

«Операция длилась два часа. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. Что будет дальше, неизвестно», - написал Ким в своем твиттере.

Dadashev and Matias giving it everything. Who wins it? #LopezNakatani pic.twitter.com/bpRk8SbU9y