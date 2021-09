Холифилд проиграл нокаутом Белфорту в первом раунде боксерского шоу в Голливуде (видео)

Абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд проиграл бывшему чемпиону UFC Витору Белфорту на боксерском шоу в Голливуде. Поединок организовала компания Triller Fight Club.

Бой прошел по правилам бокса и завершился победой Белфорта нокаутом в первом раунде.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC