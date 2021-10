Фьюри нокаутировал Уайлдера, защитив титулы WBC и The Ring (видео)

В главном бою вечера бокса в Лас-Вегасе британец Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера.

Поединок завершился в 11 раунде после того, как Фьюри отправил Уайлдера в нокаут. Отметим, что в третьем раунде Деондей побывал в нокдауне, а в четвертом - дважды Тайсон.

Таким образом, на счету Фьюри стало 31 победа (22 нокаутом) и одна ничья. В активе Уайлдера 41 победа (все нокаутом), один вничью и два поражением.

Напомним, что в первом поединке Фьюри - Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020-го, британец нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH