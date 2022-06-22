«Передышек Загитовой давать не буду». Батыргазиев - о бое против олимпийской чемпионки

Российский боксер Альберт Батыргазиев поделился ожиданиями от шоу-спарринга с олимпийской чемпионкой в фигурном катании Алиной Загитовой.

«Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих - это все-таки не битва за чемпионство. Но передышек давать не буду», - приводит слова Батыргазиева РИА Новости.

Бой стоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта, организованного Департаментом спорта города Москвы.

Напомним, что ранее другая фигуристка Александра Трусова выступила в соревнованиях по прыжкам в длину в рамках Недели легкой атлетики в Москве.