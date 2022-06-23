Батыргазиев отказался от боя с Загитовой

Российский боксер Альберт Батыргазиев снялся с поединка против олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«К сожалению, из-за старой травмы, побеспокоившей меня в последнем бою, я действительно не смогу участвовать в открытой тренировке с Алиной Загитовой, которая должна была состояться в рамках Дня Московского спорта 25 июня. Идея была великолепна, но травма не дает мне возможности участвовать», – сказал боксер агентству «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Загитова и Батыргазиев проведут выставочный поединок 25 июня.

К слову, Альберт Батыргазиев выигрывал золото ОИ-2020, а также провел шесть боев на профессиональном уровне, не потерпев ни одного поражения.