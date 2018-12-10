Повторный бой Фьюри и Уайлдера может состояться в Великобритании весной 2019 года - Советский спорт
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    • Бокс10 декабря 2018 07:23Источник: Boxing SceneАвтор: Спирин Дмитрий

    Повторный бой Фьюри и Уайлдера может состояться в Великобритании весной 2019 года

    Промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен подчеркнул, что переговоры о реванше с Деонтеем Уайлдером начнутся уже на этой неделе.

    "Мы начнем переговоры о реванше уже на этой неделе. Фьюри уже почти год тренируется, так что он заслужил перерыв на рождественские каникулы. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы реванш прошел в Великобритании.

    Думаю, что мы организуем реванш на одном из стадионов в Великобритании весной 2019 года. Если не получится, то Фьюри готов к поездке в Лас-Вегас. Поединок с Энтони Джошуа? Это будет грандиозно. Когда Тайсон явится за ним, ему будет некуда спрятаться", - заявил Уоррен.

    Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера 1 декабря завершился вничью, что вызвало много споров в боксерском сообществе.

    #фьюри тайсон#уайлдер деонтей#уоррен фрэнк
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