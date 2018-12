Повторный бой Фьюри и Уайлдера может состояться в Великобритании весной 2019 года

"Мы начнем переговоры о реванше уже на этой неделе. Фьюри уже почти год тренируется, так что он заслужил перерыв на рождественские каникулы. Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы реванш прошел в Великобритании.

Думаю, что мы организуем реванш на одном из стадионов в Великобритании весной 2019 года. Если не получится, то Фьюри готов к поездке в Лас-Вегас. Поединок с Энтони Джошуа? Это будет грандиозно. Когда Тайсон явится за ним, ему будет некуда спрятаться", - заявил Уоррен.

Напомним, первый бой Фьюри и Уайлдера 1 декабря завершился вничью, что вызвало много споров в боксерском сообществе.

Fury To Wilder: You'll Need More Than a Million Judges To Rob Me https://t.co/0BZva2vTx5 pic.twitter.com/XBX2MYDESm