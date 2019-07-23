Видео с боя, в котором Максим Дадашев получил смертельную травму - Советский спорт
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23 июля 2019 22:43Бокс

Видео с боя, в котором Максим Дадашев получил смертельную травму

Полное видео боя изъято из соцсетей.

В интернете остались лишь небольшие фрагменты поединка, ставшего последним в карьере 28-летнего российского бойца Макисма Дадашева.

Напомним, что сегодня, 23 июля он умер в американском госпитале, куда был доставлен в воскресенье после тяжелейшей травмы головы.

Трагедия произошла в бою россиянина с Сабриэлем Маттиасом 20 июля. После поединка Дадашева отвезли в больницу с диагнозом «отек мозга» . Ему сделали операцию, но все усилия спасти боксера оказались напрасными.

До этого боя все свои 13 поединков в профессиональном боксе Максим Дадашев выиграл.

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