Видео с боя, в котором Максим Дадашев получил смертельную травму

В интернете остались лишь небольшие фрагменты поединка, ставшего последним в карьере 28-летнего российского бойца Макисма Дадашева.

Напомним, что сегодня, 23 июля он умер в американском госпитале, куда был доставлен в воскресенье после тяжелейшей травмы головы.

Трагедия произошла в бою россиянина с Сабриэлем Маттиасом 20 июля. После поединка Дадашева отвезли в больницу с диагнозом «отек мозга» . Ему сделали операцию, но все усилия спасти боксера оказались напрасными.

До этого боя все свои 13 поединков в профессиональном боксе Максим Дадашев выиграл.

R.I.P Maxim Dadashev...



Video is even harder to watch now he’s passed from injuries from that fight 😫 pic.twitter.com/sBFms1hXQk