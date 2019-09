Бой Ковалев –Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе

Как сообщает в своем Twitter журналист Майк Коппинджер, стороны близки к заключению сделки о проведении боя за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе, которым на данный момент владеет Ковалев.

Отмечается, что бой, о проведении которого официально будет объявлено на следующей недели, состоится 2 ноября в Вегасе на «Ти-Мобайл Арене».

Напомним, что 24 августа в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.

Sources tell The Athletic that Canelo Alvarez and Sergey Kovalev are finalizing a deal to meet in a light heavyweight title fight streamed on DAZN after weeks of talks. The fight, which will be announced in the next week, is expected to take place Nov. 2 at Vegas’ T-Mobile Arena