Бой Ковалев –Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе - Советский спорт
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08 сентября 2019 06:33Бокс

Бой Ковалев –Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе

Российский боксер Сергей Ковалев близок к подписанию соглашения о бое с чемпионом WBA Саулем Альваресом.

Как сообщает в своем Twitter журналист Майк Коппинджер, стороны близки к заключению сделки о проведении боя за титул чемпиона WBO в полутяжелом весе, которым на данный момент владеет Ковалев.

Отмечается, что бой, о проведении которого официально будет объявлено на следующей недели, состоится 2 ноября в Вегасе на «Ти-Мобайл Арене».

Напомним, что 24 августа в поединке за титул по версии WBO в полутяжелом весе 36-летний россиянин одержал победу над британцем нокаутом в 11-м раунде.

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