Джошуа зачитал рэп на выступлении британской группы So Solid Crew (видео)

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа продемонстрировал свои музыкальные способности.

На концерте британской группы So Solid Crew он зачитал рэп, исполнив фрагмент из трека 21 Seconds.

В крайнем поединке 30-летний Джошуа победил американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские титулы. Ожидается, что в мае этого года он проведет бой против болгарского боксера Кубрата Пулева.

Turn up the bassline. I got 21 seconds to chat this rhyme in time 💥 pic.twitter.com/OFnna4CuHF