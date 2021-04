19-летний боксер умер в больнице в результате травм, полученных на молодежном чемпионата мира

19-летний боксер из Иордании Рашид Аль-Свисат скончался в больнице в результате травм, полученных на молодежном чемпионате мира в Польше.

Об этом сообщила пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA).

16 апреля Аль-Свисат потерял сознание по ходу третьего раунда поединка против боксера из Эстонии Антона Виноградова на молодежном чемпионате мира в польском городе Кельце.

Иорданца доставили в больницу, где ему была сделана операция по удалению гематомы головного мозга.

It is with deep sadness that we learned of the passing of Rashed Al-Swaisat of Jordan, who had been admitted to hospital on April 16 further to his fight during the AIBA YWCHs. Our thoughts are with his family, friends and teammates, to whom we offer our sincere condolences. pic.twitter.com/UGKVupJT4e