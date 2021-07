Усик подписал контракт на бой с Джошуа (видео)

Украинский боксер Александр Усик подписал контракт на поединок с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.

Как сообщает в твиттере Mathcroom Boxing, бой состоится 25 сентября в Лондоне. Боксеры проведут поединок на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». Промоушен опубликовал промо-ролик предстоящего боя.

🥇 Olympic Gold vs Olympic Gold 🥇



👑 Unified World Heavyweight Champ vs Undisputed Cruiserweight Champ 👑



💫The Best vs The Best 💫#JoshuaUsyk pic.twitter.com/S1cxM2TWO1