У «Ред Булла» уже 200 подиумов. Числа Гран-при США-2021

• Макс Ферстаппен одержал 18-ю победу в Формуле 1 и восьмую в сезоне-2021. В истории был лишь один случай, когда гонщик с восемью и более победами за год не стал чемпионом. В 2016-м Льюис Хэмилтон уступил титул Нико Росбергу, несмотря на 10 выигрышей против девяти у немца.

• Мотор «Хонда» выиграл гонку в США впервые с 1991 года. Тогда победу в Финиксе одержал Айртон Сенна на «Макларене», оснащенном двигателем японской марки.

• Ферстаппен в 12-й раз в карьере выиграл поул и сравнялся по этому показателю с Герхардом Бергером и Дэвидом Култхардом. В 2021 году нидерландец оказывался на первой позиции на решетке девять раз. При этом Ферстаппен и Хэмилтон уже семь раз в сезоне вместе стартовали с первого ряда.

• «Мерседес» проиграл поул на трассе Америк впервые с 2013 года. В тот раз его тоже завоевал «Ред Булл» усилиями Себастьяна Феттеля. А с 2014 по 2019 годы поул доставался только гонщикам немецкой команды: трижды Льюису Хэмилтону, дважды Нико Росбергу и один раз Валттери Боттасу.

• Подиум в США стал для Ферстаппена 55-м в карьере. Он обогнал трехкратного чемпиона мира Ники Лауду, с которым до этого имел равные показатели. Перес поднялся на подиум в 14-й раз и сравнялся с американским гонщиком 1960-х Ричи Гинтером. У Хэмилтона стало 177 финишей в топ-3.

• Хэмилтон в пятый раз в сезоне и в 58-й в карьере поставил лучший круг гонки. У лидирующего по этому показателю Михаэля Шумахера их 79.

• Хэмилтон возглавлял пелотон в Остине на протяжении 21 круга. Это больше, чем за девять прошлых гонок вместе взятых, начиная с Гран-при Штирии.

• Также Льюис является единственным пилотом, который проехал все 504 гоночных круга на Трассе Америк с момента ее появления в чемпионате в 2012 году.

• Себастьян Феттель в США прервал серию финишей вне очков, замкнув десятку сильнейших. До этого немец не попадал очки в четырех Гран-при подряд. Между тем он лидирует в чемпионате по количеству обгонов за сезон. Сейчас их у Феттеля 102, а у ближайшего преследователя Фернандо Алонсо 100.

• Кими Райкконен довел число стартов в Гран-при до 345. У его ближайшего преследователя Фернандо Алонсо их 329. А Даниэль Риккардо провел в США свою 205-ю гонку и опередил по этому показателю трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике.

• Риккардо добрался до финиша в 33-й гонке подряд. Если он увидит клетчатый флаг и на ближайшем этапе в Мексике, то выйдет на чистое второе место в истории по продолжительности серии. Дольше получалось финишировать только Льюису Хэмилтону. Британец делал это 48 раз подряд с Гран-при Великобритании 2018 по Гран-при Бахрейна 2020. А если учитывать только те гонки, в которых Льюис принимал участие (Гран-при Сахира 2020 он пропустил из-за коронавируса), то его результат составляет 62 Гран-при.

• Впервые в истории «Альпин» оба ее пилота Эстебан Окон и Фернандо Алонсо не финишировали в гонке. Команда выступает под этим названием с нынешнего сезона, а у «Рено» последний двойной сход был на Гран-при Германии 2019.

• Шарль Леклер из «Феррари» в шестой раз за сезон финишировал на четвертом месте. Столько раз по ходу одного чемпионата оказываться в шаге от подиума удавалось немногим. Макс Ферстаппен был четвертым шесть раз в 2019 году, а Марк Уэббер дважды в 2011 и 2012 годах. Абсолютным рекордсменом является Даниэль Риккардо. Австралиец семь раз занимал четвертое место в гонках в сезоне-2018.

