Хэмилтон - Ферстаппен: равенство перед последней гонкой

Старт гонки в Джидде прошел достаточно спокойно. Вся первая пятерка сохранила свои позиции. Начинавший с поула Хэмилтон потихоньку отрывался от напарника по «Мерседесу» Валттери Боттаса, который удерживал преимущество над «Ред Буллом» Ферстаппена. Шарль Леклер на «Феррари» отразил атаку Серхио Переса и остался четвертым.

Все изменилось на 10-м круге, когда Мик Шумахер разбил свой болид. После этого события в гонке стали совсем непредсказуемыми.

SAFETY CAR (LAP 10/50)



Mick Schumacher crashes heavily and the Safety Car comes out



He reports he is okay over the radio 👍#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/H4mZXyZjMs — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

На трассе появилась машина безопасности и многие пилоты, включая представителей «Мерседеса», поехали на пит-стоп, чтобы поменять шины. Макс Ферстаппен остался на трассе и благодаря этому вышел в лидеры, Хэмилтон и Боттас ехали за ним.

Через четыре круга под желтыми флагами судьи решили, что барьеру, в который врезался Шумахер, требуется дополнительный ремонт. Поэтому они показали красный флаг. Машины поехали на пит-лейн, а это означало, что нидерландец получает «бесплатный» пит-стоп для смены шин.

🚩 RED FLAG (LAP 14/50) 🚩



The race is suspended, as the barrier requires repair#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/BPqlos0TLg — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

После починки барьера гонка возобновилась стартом с решетки. Льюис среагировал лучше, и был впереди Ферстаппена к моменту торможения. Нидерландцу пришлось проехать за пределами трассы, чтобы сохранить позицию. Макс едва не столкнулся с Хэмилтоном, когда возвращался на трек, так что британцу пришлось замедлиться, и между ними успел вклиниться Эстебан Окон.

Француз, как и Ферстаппен, извлек выгоду из того, что не поехал на пит-стоп, поднявшись на несколько позиций. К тому же пилот «Альпин» еще и удачно провел рестарт. А вот Валттери Боттас перетормозил, и потерял две позиции, уступив не только Окону, но и Даниэлю Риккардо. Австралиец также получил преимущество, не поехав в боксы.

Позади лидеров столкнулись Шарль Леклер с Серхио Пересом. Монегаск продолжил гонку, а мексиканца развернуло, и машина ударилась об стену. Пилот «Ред Булла» попытался добраться до боксов, но остановился на трассе.

Чтобы избежать столкновения с Пересом, резко замедлился Джордж Расселл и в него на полном ходу врезался Никита Мазепин. Британец и россиянин сошли, на трассе вновь появились красные флаги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Далее прошли интересные переговоры между гоночным директором Майклом Маси, «Ред Буллом» и «Мерседесом». Он предложил не передавать инцидент между Хэмилтоном и Ферстаппеном на первом рестарте на рассмотрение судьям, а согласиться на следующий стартовый порядок на втором рестарте: Окон, Хэмилтон, Ферстаппен. В итоге все согласились, хотя в «Ред Булле» сделали это с неохотой.

На втором рестарте у претендентов на титул были разные шины: Ферстаппен взял «медиум», а Хэмилтон «хард». Более мягкие покрышки сработали лучше. Хэмилтон пытался удержать позади Окона и оставил пространство для нидерландца слева. Тот воспользовался шансом и проскочил мимо своего главного соперника. Окон срезал поворот и благодаря этому остался впереди, но тут же пропустил Ферстаппена, а спустя круг и Хэмилтона.

LIGHTS OUT PT. III



Ocon, Hamilton and Verstappen squeeze at Turn 1!



Verstappen gets through and past Ocon, Hamilton drops to third#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/nEvWarlTno — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Британец вскоре приблизился к Максу. В середине гонки расстояние между ними то увеличивалось до более чем полутора секунд, то сокращалось до шести-семи десятых.

Во время этой борьбы несколько раз вводился режим виртуальной машины безопасности. Сначала Юки Цунода столкнулся с Себастьяном Феттелем. Японец сломал переднее антикрыло, но позже возобновил гонку.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 23/50)



Tsunoda brings out the VSC after colliding with Vettel



He pits for repairs a the end of the lap#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/9wrUAquHLN — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Позже Феттель в борьбе с Кими Райкконеном столкнулся за пределами гоночного трека. Оба продолжили движение, но от машин стали отлетать детали — мелкие обломки усеяли трассу во многих местах. Причем судьи сначала этого не заметили. Они в какой-то момент отключили режим виртуального сейфти-кара, но затем возобновили его после жалоб пилотов.

LAP VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 30/50)



Raikkonen collides with his former team mate Vettel, and the VSC is called to retrieve the debris#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/G4CusdZzFX — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Самые скандальные события развернулись ближе к концу гонки. Льюис Хэмилтон настиг Макса Ферстаппена и атаковал на прямой. Британец был впереди, но тормозил чуть раньше. А нидерландец чуть перестарался, и его машину слегка снесло. Льюис был вынужден чуть выехать за пределы трека, а Макс полностью срезал поворот.

LAP 37/50



Hamilton tries to send one around the outside of Verstappen, but they both go wide!#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/KJ0DJ721tj — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Далее Ферстаппена попросили отдать позицию, и он сделал это в тот момент, когда Хэмилтона еще не предупредили о предстоящем маневре. В итоге произошло столкновение, которое судьи решили разобрать после гонки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Льюис повредил переднее антикрыло, но по-прежнему был довольно быстр. Макс тем временем не спешил возвращать позицию. Позже он получил пять секунд штрафа за тот момент, когда срезал поворот во время атаки Хэмилтона.

Ферстаппен позже все-таки пропустил Льюиса, тут же атаковал его вновь и вышел вперед. Затем нидерланец еще раз замедлился и отдал лидерство Хэмилтону окончательно.

В конце семикратный чемпион мира был явно быстрее. Льюис значительно оторвался и поставил лучший круг. Макс финишировал вторым.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FORMULA 1® (@f1)

Второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас по ходу гонки надолго застрял за Даниэлем Риккардо, но в итоге все же сумел пройти австралийца в борьбе за четвертую позицию. А в конце заезда финн нагнал и Окона. Успешную атаку на пилота «Альпин» Валттери совершил на финальном круге уже после заключительного поворота. На разгоне на прямой гонщик «Мерседеса» воспользовался DRS и пересек черту на 0,102 секунды раньше француза.

В чемпионате мира продолжает лидировать Макс Ферстаппен. Нидерландец набрал столько же очков — 369,5, сколько и Льюис Хэмилтон, но опережает его по количеству побед.

DRIVER STANDINGS



For the first time since 1974, our top two go into the finale TIED on points 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/aWnshxNyT7 — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

В Кубке конструкторов из-за схода Переса «Мерседес» существенно нарастил преимущество над «Ред Буллом». Сейчас оно составляет 28 очков.

TEAM STANDINGS



Mercedes have a 28-point cushion over Red Bull going into the final round #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/Tz0qatzG3z — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Последняя гонка сезона в Абу-Даби пройдет 12 декабря.