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Хэмилтон - Ферстаппен: равенство перед последней гонкой

Хэмилтон выиграл после столкновения с Ферстаппеном на Гран-при Саудовской Аравии. Два претендента на звание чемпиона мира Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон имеют одинаковое количество очков перед заключительным этапом сезона.
Хэмилтон - Ферстаппен: равенство перед последней гонкой
06 декабря 2021 00:41
автор: Дмитрий Афонин
автор фото: Formula 1

Старт гонки в Джидде прошел достаточно спокойно. Вся первая пятерка сохранила свои позиции. Начинавший с поула Хэмилтон потихоньку отрывался от напарника по «Мерседесу» Валттери Боттаса, который удерживал преимущество над «Ред Буллом» Ферстаппена. Шарль Леклер на «Феррари» отразил атаку Серхио Переса и остался четвертым.

Все изменилось на 10-м круге, когда Мик Шумахер разбил свой болид. После этого события в гонке стали совсем непредсказуемыми.

На трассе появилась машина безопасности и многие пилоты, включая представителей «Мерседеса», поехали на пит-стоп, чтобы поменять шины. Макс Ферстаппен остался на трассе и благодаря этому вышел в лидеры, Хэмилтон и Боттас ехали за ним.

Через четыре круга под желтыми флагами судьи решили, что барьеру, в который врезался Шумахер, требуется дополнительный ремонт. Поэтому они показали красный флаг. Машины поехали на пит-лейн, а это означало, что нидерландец получает «бесплатный» пит-стоп для смены шин.

После починки барьера гонка возобновилась стартом с решетки. Льюис среагировал лучше, и был впереди Ферстаппена к моменту торможения. Нидерландцу пришлось проехать за пределами трассы, чтобы сохранить позицию. Макс едва не столкнулся с Хэмилтоном, когда возвращался на трек, так что британцу пришлось замедлиться, и между ними успел вклиниться Эстебан Окон.

Француз, как и Ферстаппен, извлек выгоду из того, что не поехал на пит-стоп, поднявшись на несколько позиций. К тому же пилот «Альпин» еще и удачно провел рестарт. А вот Валттери Боттас перетормозил, и потерял две позиции, уступив не только Окону, но и Даниэлю Риккардо. Австралиец также получил преимущество, не поехав в боксы.

Позади лидеров столкнулись Шарль Леклер с Серхио Пересом. Монегаск продолжил гонку, а мексиканца развернуло, и машина ударилась об стену. Пилот «Ред Булла» попытался добраться до боксов, но остановился на трассе.

Чтобы избежать столкновения с Пересом, резко замедлился Джордж Расселл и в него на полном ходу врезался Никита Мазепин. Британец и россиянин сошли, на трассе вновь появились красные флаги.

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Далее прошли интересные переговоры между гоночным директором Майклом Маси, «Ред Буллом» и «Мерседесом». Он предложил не передавать инцидент между Хэмилтоном и Ферстаппеном на первом рестарте на рассмотрение судьям, а согласиться на следующий стартовый порядок на втором рестарте: Окон, Хэмилтон, Ферстаппен. В итоге все согласились, хотя в «Ред Булле» сделали это с неохотой.

На втором рестарте у претендентов на титул были разные шины: Ферстаппен взял «медиум», а Хэмилтон «хард». Более мягкие покрышки сработали лучше. Хэмилтон пытался удержать позади Окона и оставил пространство для нидерландца слева. Тот воспользовался шансом и проскочил мимо своего главного соперника. Окон срезал поворот и благодаря этому остался впереди, но тут же пропустил Ферстаппена, а спустя круг и Хэмилтона.

Британец вскоре приблизился к Максу. В середине гонки расстояние между ними то увеличивалось до более чем полутора секунд, то сокращалось до шести-семи десятых.

Во время этой борьбы несколько раз вводился режим виртуальной машины безопасности. Сначала Юки Цунода столкнулся с Себастьяном Феттелем. Японец сломал переднее антикрыло, но позже возобновил гонку.

Позже Феттель в борьбе с Кими Райкконеном столкнулся за пределами гоночного трека. Оба продолжили движение, но от машин стали отлетать детали — мелкие обломки усеяли трассу во многих местах. Причем судьи сначала этого не заметили. Они в какой-то момент отключили режим виртуального сейфти-кара, но затем возобновили его после жалоб пилотов.

Самые скандальные события развернулись ближе к концу гонки. Льюис Хэмилтон настиг Макса Ферстаппена и атаковал на прямой. Британец был впереди, но тормозил чуть раньше. А нидерландец чуть перестарался, и его машину слегка снесло. Льюис был вынужден чуть выехать за пределы трека, а Макс полностью срезал поворот.

Далее Ферстаппена попросили отдать позицию, и он сделал это в тот момент, когда Хэмилтона еще не предупредили о предстоящем маневре. В итоге произошло столкновение, которое судьи решили разобрать после гонки.

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Льюис повредил переднее антикрыло, но по-прежнему был довольно быстр. Макс тем временем не спешил возвращать позицию. Позже он получил пять секунд штрафа за тот момент, когда срезал поворот во время атаки Хэмилтона.

Ферстаппен позже все-таки пропустил Льюиса, тут же атаковал его вновь и вышел вперед. Затем нидерланец еще раз замедлился и отдал лидерство Хэмилтону окончательно.

В конце семикратный чемпион мира был явно быстрее. Льюис значительно оторвался и поставил лучший круг. Макс финишировал вторым.

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Второй пилот «Мерседеса» Валттери Боттас по ходу гонки надолго застрял за Даниэлем Риккардо, но в итоге все же сумел пройти австралийца в борьбе за четвертую позицию. А в конце заезда финн нагнал и Окона. Успешную атаку на пилота «Альпин» Валттери совершил на финальном круге уже после заключительного поворота. На разгоне на прямой гонщик «Мерседеса» воспользовался DRS и пересек черту на 0,102 секунды раньше француза.

В чемпионате мира продолжает лидировать Макс Ферстаппен. Нидерландец набрал столько же очков — 369,5, сколько и Льюис Хэмилтон, но опережает его по количеству побед.

В Кубке конструкторов из-за схода Переса «Мерседес» существенно нарастил преимущество над «Ред Буллом». Сейчас оно составляет 28 очков.

Последняя гонка сезона в Абу-Даби пройдет 12 декабря.

источник: «Советский спорт»
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