У россиян – первый дубль в истории. Шварцман и Мазепин – лучшие в Венгрии

Мик Шумахер остался лишь третьим.

ПРОБЛЕМЫ У КВЯТА И СМОЛЯРА

Суббота в рамках «Гран-при Венгрии» для наших гонщиков началась неудачно. Даниил Квят опять не справился с квалификацией – так и не смог заставить работать покрышки, не вышел даже во второй сегмент и в воскресенье стартует 17-м. Хотя его напарник Пьер Гасли, несмотря на проблемы с мотором, вышел сразу в финал! Где остался 10-м, но лишь потому, что не смог выехать на трассу в решающей стадии.

Еще чуть ранее совсем обидно было за Александра Смоляра. Пилот программы SMP Racing накануне завоевал поул в «Формуле-3». В сложнейших, дождевых условиях, в отложенной квалификации! И мог рассчитывать как минимум на подиум. Тем более, что стартовал отлично – без пробуксовок, без заминок, сохранил всех соперников позади… Увы, но сахалинец стал жертвой чужой ошибки. Американец Логан Серджант не удержал машину на мокрой половине трассы (в районе Будапешта опять прошел дождь), заметно перетормозил, и просто врезался в болид Александра. В итоге Смоляра развернуло – он смог проехать лишь еще один круг, после чего остановился в боксах. А Логан продолжил заезд и даже стал третьим! Судьи его наказывать не стали, списав все на гоночный инцидент. Возьмите на заметку новую трактовку правил – оказывается, теперь, если ошибся, можно использовать соперника как «бортик», чтобы не вылететь с трассы, и после этого без каких-либо штрафов продолжить борьбу.

В общем, расстройств хватало. Но оставалась гонка «Формулы-2». Здесь накануне, в квалификации, у россиян совсем не сложилось. Из-за постоянных желтых и даже красных флагов лидер чемпионата Роберт Шварцман не смог проехать ни один чистый круг – в итоге остался 11-м. Никита Мазепин и Артем Маркелов расположились еще дальше – на 16-17 местах. За них тоже было обидно. Но больше тревожила судьба Роберта. Главный соперник которого в битве за титул – британец Каллум Айллот – завоевал поул и за счет бонусных 4 баллов (их начисляют в младших сериях за выигрыш квалификации) вплотную приблизился к петербуржцу в абсолютном зачете (на расстояние в 1 очко). Да и все остальные ключевые соперники, включая напарника по команде – Мика Шумахера – тоже стартовали впереди россиянина.

Но Шварцман уже в прошлую субботу продемонстрировал, что способен на чудо. И доказал это вновь.

ШИКАРНЫЙ СТАРТ, УДАЧНАЯ ТАКТИКА

Первое, что он сделал – просто фантастически стартовал! Уже до первого поворота прошел пять соперников, выйдя на шестую позицию. А главное – сделал это на более жестких покрышках. Роберт одним из немногих выбрал рисковую тактику – проехать первую часть гонки на «медиуме», а потом переобуться на «софт». Вся первая десятка стартовала на «софте». Теоретически, это давало солидное преимущество в скорости. Но Шварцман не просто сумел вклиниться в группу лидеров. Но и отбил атаки соперников, пытавшихся позиции отыграть.

А когда прошла волна пит-стопов, уверенно вышел в лидеры. И знаете, что? Несмотря на то, что в этот момент его покрышки были на 10 кругов «старше», чем у прямых конкурентов, Роберт сумел поддерживать их темп. Ни Мик Шумахер, ни Каллум Айллот, ни Гуанью Чжоу, ни Люка Гьотто, никто другой из тех, кто изначально метил на подиум, не смог сократить отставание от пилота SMP Racing. Вместе с Никитой Мазепиным, который тоже стартовал на «медиуме», два россиянина уверенно ехали впереди. И продержались так до заключительных восьми кругов. Когда все же отправились на пит-лейн, чтобы обуться в «софт».

Да, и Шварцман, и тем более Никита вернулись после пит-стопа позади конкурентов. Роберт – четвертым. Мазепин – 11-м. Но их преимущество по темпу оказалось теперь фантастическим! Парни везли соперникам по 3-4 секунды на круге. Шварцман в один присест опередил Гьотто, Айллота и Шумахера. Мазепин дважды совершил двойные обгоны, а на последних кругах как стоячих прошел всех остальных. На финише два наших гонщика были уверенно первые. Остается гадать, как бы сложилась судьба у Маркелова, если бы его уже в начале не выбил Маркус Армстронг – так-то Артем тоже решил стартовать на более жестких покрышках.

Может, случился бы чисто российский подиум?

ШВАРЦМАН УПРОЧИЛ ЛИДЕРСТВО

Впрочем, уже неважно. Важнее другое – Шварцман одержал вторую победу за семь дней и упрочил лидерство в чемпионстве. Айллот финишировал восьмым и отстает от Роберта на целых 22 балла! Мазепин, заработав разом 20 очков (18 – за 2-е место, плюс 2 – за самый быстрый круг) ворвался в топ-10. Для суперлицензии ФИА, дающей право на участие в «Формуле-1», ему надо быть в первой семерке. Сейчас Никита сделал важный шаг к тому, чтобы попасть в высшую лигу. Вместе с Шварцманом. Возможно – уже в будущем году.

А Мик Шумахер… Он, разумеется, был расстроен. Сын семикратного чемпиона планеты ехал лидером за 7 кругов до конца, а после Шварцман и Мазепин прошли его, как стоячего. Обидно! С другой стороны – первый подиум у немца есть. Он дважды мог уже пробиться в тройку. Но в первый уик-энд ему помешала ошибка, а во второй – внезапно сработавший встроенный в болид огнетушитель, что вызывало сход. Как ни крути, а третье место в Венгрии – тоже успех для молодого немца. Другое дело, что на фоне Шварцмана он смотрится очень бледно. И Маттиа Бинотто, шеф «Феррари», поздравив Роберта после очередной, настолько впечатляющей победы, наверняка прекрасно представляет – в чью пользу надо делать выбор, приглашая кого-то одного из них с Миком в «Альфа Ромео» на будущий сезон.