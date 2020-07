У россиян – первый дубль в истории. Шварцман и Мазепин – лучшие в Венгрии

Мик Шумахер остался лишь третьим.

Суббота в рамках «Гран-при Венгрии» для наших гонщиков началась неудачно. Даниил Квят опять не справился с квалификацией – так и не смог заставить работать покрышки, не вышел даже во второй сегмент и в воскресенье стартует 17-м. Хотя его напарник Пьер Гасли, несмотря на проблемы с мотором, вышел сразу в финал! Где остался 10-м, но лишь потому, что не смог выехать на трассу в решающей стадии.

Еще чуть ранее совсем обидно было за Александра Смоляра. Пилот программы SMP Racing накануне завоевал поул в «Формуле-3». В сложнейших, дождевых условиях, в отложенной квалификации! И мог рассчитывать как минимум на подиум. Тем более, что стартовал отлично – без пробуксовок, без заминок, сохранил всех соперников позади… Увы, но сахалинец стал жертвой чужой ошибки. Американец Логан Серджант не удержал машину на мокрой половине трассы (в районе Будапешта опять прошел дождь), заметно перетормозил, и просто врезался в болид Александра. В итоге Смоляра развернуло – он смог проехать лишь еще один круг, после чего остановился в боксах. А Логан продолжил заезд и даже стал третьим! Судьи его наказывать не стали, списав все на гоночный инцидент. Возьмите на заметку новую трактовку правил – оказывается, теперь, если ошибся, можно использовать соперника как «бортик», чтобы не вылететь с трассы, и после этого без каких-либо штрафов продолжить борьбу.

В общем, расстройств хватало. Но оставалась гонка «Формулы-2». Здесь накануне, в квалификации, у россиян совсем не сложилось. Из-за постоянных желтых и даже красных флагов лидер чемпионата Роберт Шварцман не смог проехать ни один чистый круг – в итоге остался 11-м. Никита Мазепин и Артем Маркелов расположились еще дальше – на 16-17 местах. За них тоже было обидно. Но больше тревожила судьба Роберта. Главный соперник которого в битве за титул – британец Каллум Айллот – завоевал поул и за счет бонусных 4 баллов (их начисляют в младших сериях за выигрыш квалификации) вплотную приблизился к петербуржцу в абсолютном зачете (на расстояние в 1 очко). Да и все остальные ключевые соперники, включая напарника по команде – Мика Шумахера – тоже стартовали впереди россиянина.

Но Шварцман уже в прошлую субботу продемонстрировал, что способен на чудо. И доказал это вновь.

«That's how we do it!» 😎@ShwartzmanRob wins 𝘼𝙉𝙊𝙏𝙃𝙀𝙍 𝙊𝙉𝙀! 👊#HungarianGP 🇭🇺 #F2 pic.twitter.com/dS0pW1ipix