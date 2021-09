Расселл официально станет пилотом команды «Мерседес» в следующем сезоне

Пресс-служба «Мерседеса» объявила о подписании контракта с британским пилотом Джорджем Расселлом.

Отмечается, что 23-летний гонщик присоединится к команде по окончании текущего сезона. Таким образом, он заменит финна Валттери Боттаса, который перейдет в «Альфа Ромео».

Напомним, дебют Расселла в Формуле-1 состоялся в 2017 году – тогда он был тестовым пилотом болида Force India. Основным гонщиком он стал в 2019-м в составе команды «Уильямс».

В нынешнем сезоне британец занимает 15-е место в общем зачете, набрав 13 очков. На Гран-При Бельгии пилот финишировал вторым, что стало лучшим его результатом в карьере.

✍️ @GeorgeRussell63 will race for the Team alongside @LewisHamilton from the 2022 F1 season! pic.twitter.com/pcyOqlSxdi